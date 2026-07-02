Lamine Yamal y compañía saltan a la cancha para hacer su debut en la fase de eliminación directa. Ojo con la transmisión en nuestro país.

España tiene un nuevo desafío para responder a su chapa de candidato para hacerse del Mundial 2026. Los campeones del mundo en 2010 afrontan la fase decisiva de 16avos de final, donde tienen toda la presión para ganar.

Al frente estará Austria, un rival que siempre da que hablar, pero que clasificó con lo justo tras la fase grupal. El “Das Team” logró cuatro puntos y solo cayó ante Argentina, por lo que se juegan el todo o nada hoy.

Por su parte, Lamine Yamal y compañía corren como favoritos absolutos para el partido, pero no se confían. Luis de la Fuente no se guardará nada y saldrá con lo mejor a la cancha del SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles.

¿Dónde ver EN VIVO España vs Austria por el Mundial 2026?

El partido entre España y Austria podrá seguir en Chile mediante TV en los canales Chilevisión y DSports. El encuentro está programado para las 15.00 horas de nuestro país, este jueves 2 de julio.

Para quienes quieran seguir la acción online, el duelo estará disponible en chilevisión.cl y la App DGO, a la cual se puede acceder desde otras plataforma de streaming como Paramount.

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Quien gane del enfrentamiento a eliminación directa no la tendrá fácil en la siguiente fase. En octavos de final les espera el vencedor de la llave entre Croacia y Portugal.