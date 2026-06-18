Luego que el agente Fernando Felicevich se metiera en la negociación y exigiera cláusula de salida para firmar, el director Jaime Pizarro dejó clara la postura de Blanco y Negro.C

Una de las situaciones que hace ruido en estos momentos en la interna de Colo Colo son las negociaciones que actualmente sostienen para renovar el contrato del joven delantero Leandro Hernández, que termina su vínculo con el club este 31 de diciembre.

Desde la dirigencia de Blanco y Negro esperan llegar a un acuerdo a la brevedad. Sin embargo, el representante del jugador Fernando Felicevich es enfático en afirmar que no firmarán si no se incluye una cláusula de salida para una futura venta.

Ante estas presiones por parte de Vibra Fútbol en las tratativas por el nuevo acuerdo por Hernández, el director de Colo Colo, Jaime Pizarro, alzó la voz y aunque estuvo lejos de atacar al agente argentino, se mostró convencido de que van por buen camino.

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Colo Colo rompe el silencio por Leandro Hernández

Lo primero que señaló el Káiser al respecto es que “está en avance, nuestra posición es continuar avanzando en estas materias. Es uno de los temas prioridad hoy y en ese contexto, lo abordaremos”, para luego disipar cualquier temor sobre una eventual salida del Chino.

“Hemos trabajado en ello y confiamos en que se pueda resolver en las próximas semanas“, finalizó el miembro del directorio de Colo Colo, quien sin embargo no entregó plazos para entregar respuestas por la renovación de Hernández.

La polémica surge por la nueva política de Blanco y Negro, destinada para jóvenes y canteranos del club, en la cual se “se elimina la cláusula de salida“. Una línea que pretende cruzar Felicevich para poner en venta a la nueva joya del Cacique.

Leandro Hernández todavía no firma su renovación con Colo Colo (Photosport)

Los números del “Chino” en 2026

Entre Liga y Copa de la Liga, Leandro Hernández suma un total de 1.064 minutos en 20 encuentros, donde registró cuatro goles y tres asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

En síntesis