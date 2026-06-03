Leandro Hernández es una de las figuras del Colo Colo de Fernando Ortiz. El joven delantero suma dos goles y una asistencia en los tres últimos partidos de la Copa de la Liga, donde el Cacique es puntero exclusivo.
La mejora del atacante ha sido evidente en esta temporada. Ahora, es titular fijo del entrenador y respondió, por fin, a la exigencia de la hinchada. Sobre eso mismo habló en conferencia de prensa.
“A principio de año, venía haciendo lo mismo, que es trabajar y enfocarme en lo que pide el profe. Eso me ha ido dando confianza y creo que he podido hacer lo que me piden. Lo hemos hecho bien y espero que sigamos así“, dijo.
También, aplaudió lo que ha hecho el DT con los juveniles. “Ahora se ve más y es algo bueno, van agarrando confianza, lo hacen mejor cuando les toca bajar, si es que les toca jugar en la Proyección. Se adaptan bien, no es difícil estar en el plantel y que no te citen, pero hay que mantenerse”, contó.
“Trabajar y enfocarme en lo que pide el profe”, dijo Leandro Hernández sobre su momento | Photosport
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“Pude crecer, aprender y madurar”: Leandro Hernández y su momento en Colo Colo
Sobre su presente, Leandro Hernández relató que “momentos en donde no la pasé tan bien me hicieron crecer como persona, aprender muchas cosas y llenarme más de valores. Pude crecer más, aprender y madurar“.
Sobre lo que viene para el segundo semestre, declaró que “no hemos ganado nada. Vamos a enfrentar la segunda parte con confianza, pero no hay que relajarnos, ahí puede estar el error. Hay que seguir con lo mismo”.