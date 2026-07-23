Claudio Borghi se refirió a la situación del arco de Colo Colo. ¿Debe el Cacique confiar en Gabriel Maureira o traer otro arquero?

Colo Colo busca un arquero. No convencido del todo con el desempeño de Gabriel Maureira, el Cacique se propone traer un refuerzo para el arco en el mercado de fichajes.

Blanco y Negro negoció para la llegada de Santiago Mele, la opción favorita de Fernando Ortiz, pero cuando todo parecía listo, el portero uruguayo desistió y ahora jugará en Independiente de Argentina.

En TNT Sports, Claudio Borghi analizó la situación que viven los albos en la previa del regreso de la competencia y se refirió al futuro de Maureira.

“Yo pienso en dos nombres: Christian Bravo (Huachipato) y Jaime Vargas (D. Recoleta). Yo creo que si traen a Omar Carabalí, se lo come crudo a Gabriel Maureira“, partió diciendo.

¿Colo Colo debe quedarse con Gabriel Maureira o traer otro arquero? | Photosport

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“No traería a alguien para taparlo”: Borghi aborda el problema del arco en Colo Colo

Pero Claudio Borghi señaló que “no me animo a criticar a un chico de 19 años, hay que dejarlo. Yo no le traería a alguien para taparlo, salvo que el arquero sea extraordinariamente bueno y asegure muchas cosas“.

“Venimos hablando de Maureira hace más de 15 días… ¿Y no creen que no siente que ‘me quieren sacar, mira lo que están diciendo’? Todo repercute en Colo Colo“, analizó también sobre el joven golero.