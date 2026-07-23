El juez que tuvo participación en tres duelos del torneo, también regresa a la Liga de Primero, primero siendo VAR en Colo Colo y luego arbitrando a la U.

Este fin de semana vuelve la emoción de la segunda rueda de la Liga de Primera tras semanas con el Mundial 2026, donde por Chile fue protagonista el árbitro Cristián Garay.

El mismo juez tendrá protagonismo este fin de semana, porque fue designado para ser el principal en el compromiso en que Universidad de Chile debe visitar al Audax Italiano en La Florida.

Esto marcará el regreso del árbitro a la competencia local dentro de la cancha, porque el viernes también será VAR en el duelo en que Colo Colo reciba a Deportes Limache en el estadio Monumental.

Garay estuvo como árbitro principal en Canadá vs Qatar en el Mundial 2026. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Garay vuelve con Colo Colo y la U

Cristián Garay tuvo participación en el Mundial 2026, donde estuvo en tres compromisos siendo protagonista, siendo el más llamativo cuando fue el juez principal entre Canadá y Qatar.

Luego tuvo acción como cuarto árbitro en dos compromisos importantes: México vs República Checa, además en los 16avos de final con el choque de Países Bajos contra Marruecos.

Ahora el internacional estará dentro de la cancha para dirigir a los azules ante los itálicos, en un duelo que marcará el regreso de ambos equipos en la segunda rueda del torneo.

Mientras que este viernes será VAR en el duelo de los albos, compromiso que será dirigido por Diego Flores, pero que contará con el apoyo de Garay desde la televisión.

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