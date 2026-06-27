No estará La Roja, pero dos chilenos harán patria en México. Países Bajos enfrentará a Marruecos por un paso a octavos.

Tiempo de Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Norteamérica se vistió de gala para recibir a las selecciones más importantes del orbe, en la primera Copa del Mundo con 48 equipos.

Dentro de los cuadros que han cumplido con las expectativas, hay que nombrar a Países Bajos. Los neerlandeses se encuentran en los 16avos de final, tras ser líderes del Grupo F. La victoria ante Túnez fue la guinda de la torta.

Ahora, los europeos enfrentarán a Marruecos en la primera ronda de los “mata-mata”. Los norafricanos buscan repetir la hazaña de 2022, donde alcanzaron las semifinales. Sin embargo, en esta ocasión, el factor sorpresa ya no está de su lado.

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Árbitros chilenos para el encuentro de dieciseisavos

Wilton Sampaio se vestirá nuevamente de corto para ser el árbitro del encuentro entre Países Bajos y Marruecos, válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El brasileño ya arbitró en los encuentros de primera fase entre México y Sudáfrica y entre Noruega y Senegal.

Ahora, el árbitro sudamericano tendrá la chance de ser el que imparta justicia en el partido que se jugará en Monterrey, entre neerlandeses y marroquíes. Eso sí, no estará solo. Y son dos chilenos los que le ayudarán desde distintos puntos de la cancha.

Se trata de Cristian Garay y José Retamal, quienes ocuparán el lugar de cuarto y quinto árbitro. El primero de ellos ya tuvo una oportunidad como primer árbitro, en el duelo entre Canadá y Qatar.

Cristian Garay será el cuarto árbitro del Países Bajos vs Marruecos | Getty Images

En resumen…

La Selección de Países Bajos enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El brasileño Wilton Sampaio fue designado como el árbitro principal para dicho encuentro en Monterrey.

fue designado como el árbitro principal para dicho encuentro en Monterrey. Los chilenos Cristian Garay y José Retamal oficiarán como cuarto y quinto árbitro en el compromiso.