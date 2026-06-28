Este lunes se vivirá un intenso encuentro por la clasificación a los octavos de final de la cita mundialista.

El Mundial 2026 entra en una etapa crucial y este lunes continuará la acción de los dieciseisavos de final con un atractivo duelo entre Brasil y Japón.

Ambas selecciones buscarán un lugar entre las 16 mejores del torneo, en una instancia de eliminación directa donde el perdedor se despedirá de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver Brasil vs Japón?

El partido se disputará este lunes 29 de junio a las 13:00 horas en el Houston Stadium. La transmisión estará disponible a través de TV abierta bajo la señal de Chilevisión, en cable a través de DSports y online será transmitido por MiCHV, Chilevisión.cl, DGO y Paramount+.

ver también Canadá espera hasta los últimos minutos para hacer historia: ¡Pasa a octavos de final del Mundial 2026!

Así llegan los equipos a los dieciseisavos

Brasil llega a este compromiso tras una sólida campaña en el Grupo C. La verdeamarela terminó en el primer lugar con siete puntos, luego de registrar dos victorias y un empate.

Debutó igualando 1-1 frente a Marruecos, para luego imponerse con autoridad por 3-0 a Haití y repetir el mismo marcador ante Escocia.

Japón, en tanto, consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros del certamen. El conjunto asiático integró el Grupo F, donde comenzó con un empate ante Países Bajos, goleó por 4-0 a Túnez y cerró la fase de grupos con una igualdad frente a Suecia, resultado que le permitió avanzar a la ronda eliminatoria.