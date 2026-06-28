Otra vez el destino se manifiesta con suerte para Argentina. Nuevamente La Albiceleste tiene un camino más que abordable en la ronda final del Mundial, pero Scaloni no se confía...

La selección argentina ya está en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a la revelación del torneo: los africanos de Cabo Verde. Los Tiburones Azules, dirigidos por Bubista, quieren seguir dando sorpresas.

De hecho, el DT de los africanos ya manifestó que “hemos demostrado que nada es imposible“, pero más allá del empate sin goles contra España, Cabo Verde no la tendrá fácil ante el vigente campeón del mundo, encabezado por Lionel Messi.

Y más allá que ni él mismo se lo crea, en entrenador Lionel Scaloni mantiene mesura y educación deportiva. Otra vez a Argentina lo favorece un destino totalmente abordable, pero el DT no se confía asegurando que Cabo Verde tiene todo para complicar a La Albiceleste.

“Viendo lo que observé de Cabo Verde como equipo no me sorprendió su clasificación. Le ha hecho difíciles las cosas a los rivales que ha jugado. Es inútil que diga que no es un rival duro porque sería mentira: lo es y nos va a poner a cosas difíciles“, dijo Scaloni.

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Cabo Verde, la grata sorpresa… ¿Pero rival de nivel para Argentina?

Añadió que “por lo que estamos viendo en este Mundial, sobre todo este, es para tener cuidado. Cabo Verde juega bien, tiene calidad, es un buen equipo y son rápidos“.

Scaloni ni se arruga: Cabo Verde le complicará las cosas a Argentina.

Scaloni sentencia que “no hay que marearse sino seguir jugando, dando el máximo. Esta camiseta implica siempre dar el máximo, rendir, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar ganar. Y lo harán siempre: llevan adentro el competir, y así será, al menos mientras esté yo”.

Cabe recordar que Argentina clasificó primera del Grupo J con triple victoria frente a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

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En tanto, Cabo Verde dio la sorpresa con empate frente a España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) en el Grupo H. Se metió en la ronda final de la Copa del Mundo segunda en la tabla, superados sólo por el cuadro europeo.

Resumen:

-Copa del Mundo 2026: Argentina y Lionel Messi enfrentarán a Cabo Verde en dieciseisavos.

-Grupo J: Argentina clasificó primera tras vencer a Argelia, Austria y Jordania.

-Grupo H: Cabo Verde avanzó segundo empatando ante España, Uruguay y Arabia Saudita.