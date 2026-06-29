El zaguero central de 33 años, referente de la Albirroja y del Palmeiras de Brasil, expresó la gran emoción que lo inundó luego de eliminar a la Mannschaft en la Copa del Mundo. ¡Dejó lindas palabras para el futuro de la Albirroja!

Gustavo Gómez, el capitán de Paraguay, fue uno de los jugadores que acertó su remate en la tanda de penales que le ganaron a Alemania para acceder a los octavos de final del Mundial 2026. El portentoso defensor central de Palmeiras engañó totalmente al golero Manuel Neuer.

Y a varios espectadores del partido, pues tuvo un tiro más propio de un talentoso que de un defensor recio como es el ex jugador del AC Milan de Italia y Lanús de Argentina. Aunque el nombre que brilló con luz propia en la serie fue el del portero, Orlando Gill, Gómez no escondió su orgullo.

“La sensación es difícil de explicar. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, del grupo. En la entrevista pasada dije que este grupo parecía otro partido más. Y nosotros, con todas las situaciones y todo lo que se dijo, independiente de cualquier cosa, rescato la unión”, manifestó el marcador, quien también es el capitán del Verdao.

El apasionado festejo de Gustavo Gómez y todo Paraguay. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

Prosiguió con los elogios al plantel que lidera el DT argentino Gustavo Alfaro, quien dirigió a Ecuador en la Copa del Mundo de Qatar 2022. “Este grupo tiene una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquiera. Era un partido que debíamos ser Paraguay más que nunca”, aseguró Gómez, siempre en DSports.

“En el fondo, Alemania sabía que si nos quería ganar tenía que sudar sangre. Íbamos a vender muy, muy caro la derrota. Y sólo dedicarle el triunfo a toda la gente de Paraguay, a mis familiares y a todo el pueblo”, aseguró el zaguero de 33 años.

ver también Gustavo Alfaro sorprende con su candidato para ganar el Mundial: “Es un lindo espejo…”

Gómez saca pecho por Paraguay tras dejar eliminado a Alemania en el Mundial 2026

Gustavo Gómez y todo Paraguay no cabían en sí de felicidad luego del triunfazo ante Alemania, que buscaba ganar su quinto Mundial. Pero quedó condenada a volver a casa con las manos vacías. “La selección hace unos cuantos meses le da una felicidad tremenda al país”, dijo el oriundo de San Juan Bautista.

“Es lo que hacemos en cada partido y en cada entrenamiento, nos esforzamos demasiado. La base de todo es el trabajo y la humildad para reconocer los errores, intentar siempre mejorar”, agregó Gómez, quien también espera sentar bases para un futuro esplendoroso de la Albirroja.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – JUNE 29: Gustavo Gomez #15 of Paraguay celebrates after Jose Canale #13 scores the winning penalty in a penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Así lo manifestó apenas se consumó la victoria frente a los europeos. “Eso es lo que estamos plantando para que en el futuro podamos tener un equipo sólido en todo sentido, pero con esos valores bien fijos y fortalecidos. Es lo más importante”, sentenció Gustavo Gómez. ¡A celebrar, guaraníes!

Revisa las emotivas declaraciones de Gustavo Gómez

Tweet placeholder

Revive el compacto del triunfazo de Paraguay vs Alemania