A qué hora se juega México vs Ecuador en el Mundial 2026

La FIFA mantiene la alerta por la tormenta, aunque ya autorizó a los jugadores a realizar el trabajo en la cancha del estadio Azteca

El partido entre la selección de México y la selección de Ecuador sigue en suspenso en el Mundial 2026, por las condiciones meteorológicas que afectan a la Ciudad de México.

Si bien la FIFA autorizó el que los jugadores realicen el trabajo en la cancha del estadio Azteca, se mantienen monitoreando la situación, teniendo en cuenta que el duelo estaba programado para las 21.00 horas.

Las tormentas eléctricas frenan todo en el fútbol, por lo mismo en el Mundial se han tomado en serio el tema, donde se espera pronto a una confirmación del inicio del partido, que será, por ahora, a las 22 horas.

Por ahora hay buena expectación con los jugadores en la cancha realizando el trabajo, además que no le han pedido a la gente que se resguarde en el estadio que está repleto.

El estadio Azteca está lleno esperando el partido de México vs Ecuador. (Photo by David Ramos/Getty Images)

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La FIFA ha emitido el siguiente comunicado oficial para aclarar la situación:

“Debido a las condiciones meteorológicas adversas en Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, se ha retrasado el inicio del partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre México y Ecuador”.

La FIFA seguirá los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades locales y el partido comenzará tan pronto como las condiciones permitan hacerlo con seguridad. La seguridad y el bienestar de todas las personas son la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y colaboración”.

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