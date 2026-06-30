Una tormenta tiene en la mira el partido, donde ya hay un atraso en el trabajo previo de los equipos en México.

La expectativa estaba por los cielos y los miles de aficionados que llenaron el estadio Ciudad de México contaban los minutos para el silbatazo inicial, pero la naturaleza tuvo la última palabra y quiso ser protagonista.

El crucial encuentro entre la Selección de México y su similar de Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sufrió un retraso inesperado justo antes de que el balón pudiera rodar. Lo que prometía ser una fiesta total desde el primer segundo, tuvo que poner una pausa obligada para garantizar la seguridad de todos los presentes, tal como ya pasó en Estados Unidos.

El principal culpable de esta demora fue una intensa tormenta eléctrica acompañada de lluvias torrenciales que azotó de forma repentina la zona sur de la capital del país. Minutos antes de la hora pactada para el arranque del compromiso, el cielo sobre el histórico coloso de Santa Úrsula se oscureció y los primeros relámpagos encendieron las alarmas de las autoridades deportivas y de protección civil. Ante la fuerza de la tormenta, las condiciones para jugar al fútbol pasaron a un segundo plano.

MEXICO CITY, MEXICO – JUNE 30: General view inside the stadium before the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Mexico and Ecuador at Mexico City Stadium on June 30, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by David Ramos/Getty Images)

ver también Sigue el MINUTO A MINUTO: México vs Ecuador EN VIVO por los 16avos de final del Mundial 2026

La FIFA mantiene alerta en el estadio Azteca

Frente a este escenario climatológico adverso, la FIFA y el cuerpo arbitral actuaron con inmediatez para salvaguardar la integridad de los 22 protagonistas. Los equipos, que se encontraban realizando los últimos ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego, recibieron la orden estricta de abandonar el césped y resguardarse en los vestidores. Los oficiales del partido determinaron que era imposible iniciar el duelo a la hora programada ante el evidente riesgo de caída de rayos.

Esta decisión obedece estrictamente al protocolo internacional de seguridad de la FIFA en casos de tormentas eléctricas, el cual es absolutamente innegociable. El reglamento exige que, una vez detectada actividad eléctrica en un radio cercano al recinto deportivo, debe existir una ventana de espera de al menos 30 minutos sin que se registre un solo relámpago. Si durante ese periodo de monitoreo ocurre una nueva descarga, el reloj se reinicia automáticamente, alargando la espera de forma indefinida.

En las tribunas, los seguidores tuvieron que buscar refugio en las zonas techadas y los pasillos del estadio para protegerse del aguacero. A pesar de la frustración lógica por el aplazamiento, el ambiente se mantuvo en calma y con cánticos que intentaban apagar el sonido de los truenos. Las pantallas del estadio emitieron constantes avisos de seguridad, pidiendo a los asistentes mantener el orden mientras el comité organizador evaluaba la evolución del clima.

Este encuentro no es uno cualquiera, pues ambas escuadras se juegan la vida en esta Copa del Mundo 2026 bajo el implacable formato de eliminación directa. Tanto México, que busca aprovechar su condición de local para avanzar a los octavos de final con el apoyo de su gente, como Ecuador, que llega con la firme ambición de dar el golpe sobre la mesa, saben que este choque define su destino en la justa. La tensión competitiva, por lo tanto, solo aumentó con esta pausa prolongada.

Por ahora, el cuerpo técnico, los jugadores y millones de televidentes alrededor del planeta se mantienen a la expectativa de la luz verde por parte de los comisarios de la FIFA. Los radares meteorológicos siguen siendo monitoreados en tiempo real por expertos con la esperanza de que la tormenta ceda pronto su furia. Una vez que el cielo lo permita y se cumpla rigurosamente el tiempo reglamentario de seguridad, el balón rodará finalmente en la Ciudad de México para definir quién sigue vivo en el Mundial.

Mira los detalles: