Paraguay acude a ex Colo Colo para derrotar a Alemania en el Mundial: “Le pedí que hable”

Gustavo Alfaro confesó que le pidió ayuda a Justo Villar para el encuentro de este lunes por los 16avos en el Boston Stadium.

La selección de Paraguay ya está en Boston para jugar los 16avos del Mundial ante Alemania. El equipo de Gustavo Alfaro pasó como mejor tercero y ahora tiene la oportunidad de hacer historia ante una de las selecciones candidatas al título.

Lo llamativo es que para está instancia, el mismo Gustavo Alfaro confesó una particular petición para el encuentro de este lunes. ¿Qué pasó? Le pidió directamente a Justo Villar, que hoy es Director Deportivo de la selección, para que converse con su arquero titular en el Mundial, Orlando Gill.

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El ex Colo Colo fue titular en el Mundial de Sudáfrica 2010 y lidero al equipo hasta cuartos de final. Incluso le atajó un penal a Xabi Alonso. Por lo mismo, el DT decidió que Villar ayudara con su experiencia al meta titular que milita en San Lorenzo.

“Yo hablé con Justo Villar antes de comenzar el Mundial”, lanzó el DT trasandino. “¿Saben que le pedí? Cuando le dije que Orlando Gill iba a ser titular, le pedí que, aunque no fuese su función, que hablé con él”, indicó este domingo en conferencia de prensa.

Gustavo Alfaro pidió ayuda a Justo Villar para aconsejar a Orlando Gill en el arco de Paraguay (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

“Él (Justo Villar) sabe lo que significa custodiar ese arco, el peso de la historia y todo lo que vas a defender. Esa charla iba a ser más importante de lo que pueda decirle yo”, confesó Alfaro sobre la solicitud al ex Colo Colo.

Pero luego deslizó una particular crítica en medio del noble gesto del ex meta. “Orlando Gil tiene un año de titular en Argentina y se juega el Mundial. Justo Villar tuvo la grandeza de ir a hablar con él”, aseguró.

Palabras que siguieron ya que hizo la comparación entre la actitud de Villar y la de otro gigante referente como José Luis Chilavert, que desde que empezó el Mundial lo ha criticado tanto a Alfaro como a sus jugadores por no representar como se merece a Paraguay.

Justo Villar ayudó con su experiencia a Orlando Gill, el actual portero de la selección de Paraguay

“Me hubiese justado que Chilavert, en vez de ser francotirador, hubiese venido a conversar con él. ¿Saben lo que me dijo un día? Me lo crucé tras una transmisión que hice. Me tiró barbaridades de Paraguay y me dijo que tenían que traer un técnico como yo. Cuando uno más grande es, más humildad debe tener”, sentenció.

¿Cuándo juega Paraguay por los 16avos de Mundial?

La selección de Paraguay avanzó como tercero del grupo D con cuatro unidades. Ahora en 16avos del Mundial se mide ante Alemania que viene de ser puntero en el grupo E.

El encuentro está programado para este lunes 29 de junio a las 16:30 horas. El partido será transmitido por DSports y en señal abierta por Chilevisión. También estará disponible la opción de DGO, Paramount, DAZN, y la página oficial de CHV.