Costa de Marfil y Noruega se juegan su paso a octavos de final en la Copa del Mundo.

Costa de Marfil y Noruega abrirán este martes los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo que entregará un cupo a la siguiente ronda de la cita planetaria.

Los africanos llegan tras vencer a Curazao y avanzar luego de superar también a Ecuador en la fase de grupos. Noruega clasificó tras derrotar a Irak y Senegal, pese a cerrar la primera fase con una caída frente a Francia, en un partido donde reservó a varias de sus figuras, entre ellas Haaland, que se espera hoy sea titular.

Haaland fue suplente en la goleada de Francia sobre Noruega y se espera que hoy sea titular – Getty

¿Dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega?

Costa de Marfil se enfrenta a Noruega este martes 30 de junio, desde las 13:00 hrs de Chile , en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos, por los dieciseisavos.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), DirecTV 4K en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Los dieciseisavos de final se disputarán hasta el 4 de julio y definirá a los 16 equipos que seguirán en carrera por el título. De los 16 encuentros programados, 12 se jugarán en Estados Unidos, dos en México (Monterrey y Ciudad de México) y los otros dos en Canadá (Vancouver y Toronto).

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…