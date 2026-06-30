El talentoso jugador azul está cortado hace rato en el equipo y buscan una salida en el próximo mercado de pases. Días claves para definir su futuro.

Lucas Assadi sigue sin jugar en U de Chile y es un hecho que sus caminos se van a separar en este mercado invernal. Mientras el jugador es tentado hace rato desde Europa, ahora surgió una potente opción en el ámbito local.

Se trata de Coquimbo Unido, rival directo de la U en el plano chileno y que hace rato es un protagonista de los mercados en nuestro país. Los piratas son la nueva y real opción que avisan desde el puerto para tener a Assadi.

“Las conversaciones estarían avanzadas con el volante azul, quien no está siendo considerado en la Universidad de Chile. Vendría a reforzar el mediocampo pirata de cara a la segunda parte del año”, informó el medio local Vistazo Deportivo.

La pesadilla que vive Assadi en la U

Sin ser citado en los últimos cuatro partidos, Lucas Assadi lo pasa mal en U de Chile, tras su frustrada salida a inicios de año rumbo al fútbol brasileño. Hoy su destino vuelve a estar fuera del club tras haber renovado, buscando sacar beneficio económicos para la U con una partida.

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Coquimbo aparece en el horizonte según avisan desde el puerto pirata, aunque en U de Chile mantienen la reserva sobre el caso. Lo cierto es que el jugador busca partir, misma postura que tienen Fernando Gago y compañía.

Lucas Assadi no juega 90 minutos en un duelo de los azules desde el 13 de febrero pasado, cuando la U igualó 0-0 con Palestino, en Liga de Primera. De ahí en más se fue a pique su gran momento tras brillar en 2025.

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Las próximas jornadas serán claves para definir su futuro, ya sea con un préstamo a Coquimbo o una opción fuera del país. Por ahora, sigue sin ser citado hace cuatro partidos y más lejos que nunca de U de Chile.