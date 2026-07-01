El arquero chileno no ha logrado sumar minutos en Norwich y la llegada de un nuevo portero podría complicar aún más su futuro en el ascenso inglés.

El presente de Vicente Reyes en Inglaterra atraviesa un momento de incertidumbre. El arquero chileno pertenece al Norwich City, pero tras regresar a comienzos de año luego de su préstamo en Peterborough United, aún no ha logrado sumar minutos con el primer equipo.

Durante la temporada pasada, el guardameta de 22 años defendió la camiseta del The Posh, elenco de la tercera categoría del fútbol inglés. Tras incorporarse en julio de 2025, disputó siete partidos, cuatro de ellos por la Sky Bet League One, aunque no logró consolidarse como titular.

Sin embargo, en su regreso a los Canarios la situación no mejoró y no fue convocado para ninguno de los encuentros por la Championship.

Se complica el panorama para Reyes en Inglaterra

Actualmente, Reyes aparece como el tercer arquero del Norwich City, por detrás de Vladan Kovacevic y Daniel Grimshaw.

Sin embargo, su panorama podría complicarse aún más, ya que el medio Football League World aseguró que el conjunto inglés busca incorporar a un nuevo portero, lo que relegaría todavía más al chileno y podría abrir la puerta a una nueva salida.

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“Si el Norwich va a fichar al italiano, lo más sensato sería vender a Dan Grimshaw o Vicente Reyes. El Norwich City no necesita cuatro porteros en el primer equipo para la próxima temporada”, señala el medio.

El jugador podría partir pronto del Norwich (Photo by Harriet Lander/Getty Images)

A comienzos de este año, el periodista Renzo Luvece reveló que Universidad Católica y Colo Colo consultaron por la situación del arquero. No obstante, las conversaciones no prosperaron y el jugador continuó su carrera en Inglaterra.

“Me cuentan que ambos equipos lo llamaron para saber de su situación actual y ofrecerle venir a pelear un puesto para 2026”, señaló a comienzos de año.

“Desde el entorno del portero de 21 años me confirmaron que él no vendrá a Chile por el momento, quieren mantenerlo en el viejo continente hasta que agarre más experiencia y pueda pelear un puesto en el club dueño de su pase, el Norwich City de Inglaterra”.

La carrera de Vicente Reyes

El portero de 22 años inició su proceso formativo en Atlanta United antes de incorporarse a las divisiones menores del Norwich City, club con el que mantiene contrato vigente. Durante ese período también acumuló experiencia a préstamo en Braintree Town, Forest Green Rovers y Cambridge United.

Además, el arquero ha sido considerado en la Selección Chilena y formó parte de las últimas convocatorias para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, proceso en el que la Roja quedó sin opciones de clasificación antes del término de la competencia.

En síntesis: