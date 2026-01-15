El portero nacional Vicente Reyes estaría definiendo su futuro esta temporada tras terminar su préstamo con Peterborough United de la tercera división de Inglaterra, por lo que regresó a Norwich de la Championship.

Reyes se incorporó a los Canarios en 2023 tras su paso por el Atlanta United. El jugador chileno también ha sido cedido al Braintree Town, al Forest Green Rovers y al Cambridge United para impulsar su desarrollo.

¿Saldrá del Norwich City?

Por lo que en su regreso a Norwich el jugador podría salir nuevamente a préstamo. Actualmente, la escuadra ya cuenta con los porteros Vladan Kovacecic, quien es el portero titular, además de Daniel Grmshaw y Louie Moulden. Daniel Barden, que estaba a préstamo, también regresó esta temporada.

ver también ¡Quiebre! Damián Pizarro causa un terremoto entre Colo Colo y Fernando Felicevich

Es por esto que es posible que el joven jugador salga nuevamente en búsqueda de minutos, ya que en el cuadro inglés tiene alta competencia y será difícil poder posicionarse, considerando que el equipo ya se encuentra disputando una nueva temporada, donde están en una zona crítica en el penúltimo lugar de la tabla de la Championship.

El portero chileno regresó al Norwich City. (Photo by Harriet Lander/Getty Images)

Asimismo, hace algunas semanas, el comunicador experto en mercado de fichajes, Renzo Luvecce, reveló que desde Chile dos clubes se mostraron interesados en su fichaje: Colo Colo y Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Me cuentan que ambos equipos lo llamaron para saber de su situación actual y ofrecerle venir a pelear un puesto para 2026″, explicó en sus redes.

“Desde el entorno del portero de 21 años me confirmaron que él no vendrá a Chile por el momento, quieren mantenerlo en el viejo continente hasta que agarre más experiencia y pueda pelear un puesto en el club dueño de su pase, el Norwich City de Inglaterra”

La salida de Vicente Reyes del Peterborough United

El entrenador de los Posh, Luke Williams, confirmó tras la victoria ante el Rotherham United que el portero Vicente Reyes, quien se incorporó al club en julio de este año y disputó 7 partidos, incluyendo 4 en la Sky Bet League One, ha regresado a su club.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el DT habló con The Posh sobre la salida del chileno. “Es difícil ser portero cuando tienes a Alex Bass al frente, pero ha entrenado de forma excelente y ha ayudado mucho al grupo con su actitud positiva, así que le agradecemos su esfuerzo y esperamos ver su trayectoria”.

La carrera de Vicente Reyes

El jugador de 22 años comenzó su carrera formativa en Atlanta United, para luego pasar por el Norwich City, con quienes tiene contrato vigente. Sumando préstamos por Braintee Town, Forest Green Rovers, Cambridge United y Peterborough.