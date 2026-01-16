“Hay posibilidades…”: La frase de Pato Yáñez que pone en jaque la permanencia de Lucas Cepeda en Colo Colo

Colo Colo sumó su primer triunfo en este 2026. El Cacique superó por penales a Olimpia y comenzó con el pie derecho su participación en la Serie Río de La Plata. Además los albos confirmaron la llegada de Maximiliano Romero, por lo que Fernando Ortiz ya tiene a su cuarto refuerzo para está temporada.

Sin embargo, no todo es alegría ya que el mercado de fichajes sigue activo y existe una importante chance de que parta una de sus máximas figuras. Esto tiene relación con Lucas Cepeda, quien es seguido desde el extranjero para emigrar en esta ventana de contrataciones. Aunque el jugador ha negado que quiera emigrar, en el cuerpo técnico tienen claro que puede llegar su momento.

Así incluso lo abordó Fernando Ortiz tras el primer triunfo del año. El DT reconoció que todavía hay opciones de que Cepeda pueda dejar el Cacique. “Mientras esté abierto el mercado de pases, cualquiera se puede ir o llegar. Si llega una oferta, que se vaya feliz y contento. Si se tiene que quedar, que sea lo mejor para el club”, confesó a ESPN.

Lo llamativo fue que en la misma señal deportiva, Patricio Yáñez reveló que hay fecha para la salida del seleccionado nacional. Situación que podría dejar a los albos sin una pieza fundamental a días del inicio de la Liga de Primera.

“Hay posibilidades que Cepeda se vaya hasta antes del 31 de enero”, confesó el ahora comentarista deportivo en el programa ESPN F90 que se realizó post partido. Por lo que las alarmas ya están activadas en ByN.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique sigue en Uruguay mientras disputa la Serie Río de La Plata. Los próximos partidos serán el 18 de enero ante Alianza Lima y 21 de enero frente a Peñarol. Ambos duelos están programados a las 21:00 horas y serán transmitidos por Disney+.

En tanto, el debut por la Liga de Primera está programado para el 1 de febrero. En la primera fecha Colo Colo debe visitar a Deportes Limache. Torneo que será el principal objetivo en este 2026.