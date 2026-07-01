Es definitivo: Alexis Sánchez no renovó contrato con el Sevilla y deja el club español. Sin equipo aparece la opción perfecta para que Universidad de Chile se decida a ser su nuevo club.

No va más: Alexis Sánchez no renovará contrato con el Sevilla y el delantero chileno separa caminos con los albirrojos. El tocopillano de 37 años deberá buscar club tras terminar su vínculo con el cuadro español este pasado martes 30 de junio.

Si bien la intención de ambas partes era llegar a acuerdo y las conversaciones avanzaban, la negociación no prosperó quedando en puerto muerto. Este miércoles el diario Marca avisó que Alexis finalmente no seguirá en el Sevilla.

“Alexis no renovará con el Sevilla“, tituló el reconocido medio español agregando que “pese a la buena predisposición, las partes no han alcanzado un acuerdo“.

Incluso el mismo medio destaca que Alexis fue el “héroe de la permanencia” en Primera División y que “la baja de Alexis supone un contratiempo para los esquemas de Luis García Plaza. El técnico madrileño consideraba al internacional chileno el futbolista con mayor capacidad técnica y mejor lectura de juego de toda la plantilla”.

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Alexis Sánchez sin club: la oportunidad de U. de Chile

“La planificación deportiva del Sevilla para la temporada 2026-2027 sigue marcada por la austeridad. Tras los fichajes de Juan Iglesias, Arouna Sangante y Jon Guridi, en Nervión continúan trabajando para configurar una plantilla que se adapte a su realidad económica. Dentro de esas directrices se preveía que podría encajar también Alexis Sánchez, que acaba de finalizar su vínculo contractual con la entidad hispalense. Sin embargo, la situación con el chileno ha dado un giro radical en las últimas horas“, explica Marca.

Alexis no renueva con Sevilla y queda sin club: revive anhelo de la U.

Sentencian que “abandonará de forma definitiva la disciplina blanquirroja. En principio, ambas partes mantenían una predisposición absoluta con vistas a prolongar su relación un año más. (…) Las negociaciones entre Alexis y el Sevilla se han terminado encallando. Por lo tanto, ante la imposibilidad de alcanzar un punto de encuentro, el club y el futbolista han decidido separar sus caminos. El Niño Maravilla se despedirá en las próximas horas“.

De esta forma, se reactiva la posibilidad para Universidad de Chile. Los azules hace un tiempo anhelan vestir a Alexis Sánchez de azul, tal como el mismo atacante soñó de niño en Tocopilla, como hincha del Chuncho.

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Cabe recordar que la misma presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, manifestó hace unas semanas que “va a depender de Alexis. Las puertas de verdad están abiertas en la U, no sé si quiere seguir en Sevilla, Europa, Brasil o Asia. Pero si quiere venir a Chile lo vamos a recibir”.

Resumen:

-Alexis Sánchez no renovará con el Sevilla tras finalizar contrato el 30 de junio.

-Diario Marca confirmó el quiebre definitivo de las negociaciones entre ambas partes.

-Universidad de Chile asoma como destino tras puertas abiertas por Cecilia Pérez.