Alexis Sánchez dejó de ser jugador del Sevilla, tanto por terminar contrato como por no lograr el acuerdo de renovación que parecía posible. En redes sociales de dijeron adiós con el mínimo esfuerzo.

Es oficial: Alexis Sánchez no seguirá en el Sevilla y por ahora es jugador sin club. El chileno terminó su contrato este pasado martes 30 de junio y, pese a que ambas partes consideraron la opción de renovar el vínculo, las negociaciones se estancaron hasta quebrarse.

A través de sus redes sociales, este miércoles el Sevilla confirmó las salidas varios jugadores, entre ellos Alexis, con un escueto mensaje grupal y la foto de cada uno con la leyenda “gracias”.

“Hoy finaliza la vinculación con el Sevilla FC de Nyland, Maupay, Azpilicueta, Mendy, Gudelj, Januzaj y Alexis“, publicó el cuadro español.

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El nebuloso futuro de Alexis

Sentenciaron “gracias por vuestra profesionalidad y compromiso. Os deseamos a todos la mejor de las suertes en vuestros nuevos retos profesionales“.

El adiós de Sevilla a Alexis Sánchez.

Cabe recordar que el delantero chileno de 37 años llegó al Sevilla a inicios del curso 2025-26, proveniente del Udinese, otra vez a última hora para realizar los trabajos de pretemporada junto al resto de sus entonces nuevos compañeros.

En un año, y aunque en gran medida ingresando desde el banco en los minutos finales, Alexis jugó 29 partidos con el Sevilla, anotando un total de cuatro goles. Contra el reloj, Sánchez fue trascendental para que el equipo se salvara del descenso.

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Ahora, como jugador libre, el tocopillano deberá definir su futuro. De vacaciones en suelo nacional, se reabre la oportunidad de Universidad de Chile para ficharlo, mientras son opciones el Inter de Porto Alegre y la MLS de Estados Unidos.

Resumen:

-Alexis Sánchez dejó oficialmente el Sevilla tras finalizar su contrato el 30 de junio.

-29 partidos y cuatro goles registró el delantero chileno durante su temporada en España.

-Universidad de Chile, Inter de Porto Alegre y MLS son opciones para su futuro.