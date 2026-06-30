Alexis Sánchez dejará de ser jugador del Sevilla este miércoles. En la localidad española aún tienen la esperanza que el chileno se quede una temporada más.

Alexis Sánchez es desde mañana jugador libre, sin club. Mientras el delantero chileno disfruta de sus vacaciones, este martes 30 de junio termina su contrato con el Sevilla. Como ya es costumbre, el futuro del tocopillano es una completa nebulosa.

El delantero de 37 años tuvo una temporada de altibajos, con un papel secundario. Sin embargo, sobre la parte final del curso fue importantísimo para salvarse del descenso y se ganó un lugarcito en los planes del DT Luis García Plaza.

Así las cosas, y pese a que por largas semanas la continuidad del chileno estaba descartada, hoy en el Sevilla el cuerpo técnico, la directiva y los mismos hinchas no ven con malos ojos extender el vínculo con Sánchez.

“La esperanza del Sevilla con Alexis Sánchez“, titula Estadio Deportivo agregando que “con el chileno aún no se descarta llegar a un acuerdo para su renovación. (…) Aún existe la esperanza de que que pueda ampliar su contrato, ese a que el mismo finaliza hoy mismo“.

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El problema con los impuestos

Complementaron que “el director deportivo sevillista, José Ignacio Navarro, ya anunció durante su presentación que existe interés en seguir contando con sus servicios”.

Sevilla aún tiene esperanzas de retenerlo: Alexis termina hoy su contrato.

“Y en ello siguen ambas partes, pudiendo conocer Estadio Deportivo de fuentes cercanas que aún no está descarada su continuidad, pese a que en las negociaciones ha habido diferencias y también ha salido a la luz algún sondeo atractivo desde la MLS de Estados Unidos“, añaden.

En lo salarial, el medio expone que “además de asumir el rol secundario que le tiene reservado Luis García Plaza, que considera que su calidad puede ser un recurso muy válido en momentos puntuales, se ha apuntado que Alexis tendría que aceptar seguir cobrando una ficha que ronda los 500.000 euros anuales”.

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“Pero a ello se añade que ahora su sueldo pasaría a tributar en Hacienda del 24% al 47%, al ser residente fiscal tras llevar un año en España. Es decir, o el Sevilla FC le sube sus emolumentos o ganaría mucho menos. Y ahí puede estar la clave de la negociación, aunque en Nervión confían pese a todo en retenerlo”, sentenciaron.

Resumen:

-Alexis Sánchez: finaliza su contrato con el Sevilla este 30 de junio quedando libre.

-500.000 euros anuales: es el salario ofrecido por el Sevilla para extender su vínculo.

-De 24% a 47%: subirá el impuesto de su sueldo por ser residente en España.