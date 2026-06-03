Desde Tocopilla a Grayskull para luchar contra Skeletor... Nicholas Galitzine interpreta a He-Man en la nueva película Amos del Universo: el Príncipe Adam reconoce en Alexis Sánchez a su héroe.

He-Man está de vuelta con la película Amos del Universo, producción cinematográfica en formato live action que se estrena en cines este 4 de junio en Chile, trayendo consigo la nostalgia a todos esos niños fanáticos de la serie animada, famosa en los 80 y principios de los 90.

Dirigida por Travis Knight (el mismo de Transformers: Bumblebee), Amos del Universo tiene como protagonista al inglés y londinense Nicholas Galitzine en el papel del Príncipe Adam y He-Man.

Chilevisión conversó con Galitzine y Camila Mendes (la actriz que interpreta a Teela), y el diálogo dejó para la posteridad el fanatismo del nuevo He-Man por un chileno: Alexis Sánchez.

“¿Quién es más grande en Chile, Alexis Sánchez o He-Man? ¿Probablemente Sánchez, o no?“, dijo inesperadamente Nicholas Galitzine.

ver también El detalle privado que gestiona Alexis Sánchez para convertirse en refuerzo de U de Chile

He-Man ama a Alexis Sánchez: es su héroe

Sobre la misma, el nuevo rostro del protector de Eternia y el Castillo Grayskull se sinceró profundamente asegurando que “yo amo a Alexis“.

Nicholas Galitzine luchará contra Skeletor como el nuevo He-Man: revela que Alexis Sánchez es su héroe. (Foto: captura)

Publicidad

Publicidad

Sobre la misma le explicó a Camila Mendes que “sí, es un futbolista, y exjugador del Arsenal. Es uno de mis héroes“.

“¿En serio fue papá?“, sentenció sorprendido al ser informado de la llegada al mundo de Bela Sánchez, la primogénita de Alexis, en diciembre del año pasado.

He-Man, el hombre más poderoso del Universo, hizo su primera aparición en minicómics incluidos en las figuras de acción de Mattel. Rápidamente tuvo su propia línea de juguetes hasta que en 1983 llegó la serie animanda He-Man y los Amos del Universo.

Publicidad

Publicidad

ver también No sólo U de Chile: Alexis Sánchez tiene cuatro ofertas para seguir con su carrera tras el Sevilla

Desde Eternia, con su espada en alto con el Castillo Grayskull de fondo, He-Man tiene a Alexis Sánchez como su propio héroe. El tocopillano ya tiene el poder.

Resumen:

-Nicholas Galitzine protagoniza la película Amos del Universo que estrena el 4 de junio.

-El actor de He-Man declaró que el futbolista Alexis Sánchez es su héroe.

-El director Travis Knight lidera el filme basado en la serie animada de 1983.