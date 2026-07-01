El Niño Maravilla finalmente no seguirá con los Blanquirrojos luego de terminar su vínculo sin lograr acuerdo para extenderlo. En España destaparon los dos principales motivos.

Alexis Sánchez deja el Sevilla después de haber estado cerca de renovar su contrato. Este martes 30 de junio el Niño Maravilla terminó su contrato con los Blanquirrojos y el club anunció su adiós pese a los rumores que lo mantenían en el club para la próxima temporada.

Si bien no tuvo un buen inicio, el chileno terminó siendo fundamental para que el equipo se salvara del descenso. Un rol que había encantado al técnico Luis García Plaza, quien había dado el visto bueno para que se quedara. Es por ello que las especulaciones comenzaron a aparecer.

Después de que el nuevo director deportivo del club hiciera oficial su deseo de retenerlo, las cosas se derrumbaron. Y fue la prensa española la que destapó los motivos por los que las conversaciones no llegaron a buen puerto.

Alexis Sánchez no quiere un papel secundario: el motivo por el que no renovó con Sevilla

El futuro de Alexis Sánchez es todo un misterio luego de confirmarse su salida del Sevilla. El Niño Maravilla no llegó a acuerdo para renovar con los Blanquirrojos después de una teleserie en la que pasó de todo.

Alexis Sánchez se va del Sevilla. Foto: Getty Images.

El sitio El Desmarque contó los detalles que hubo detrás del fracaso en las negociaciones entre ambas partes. “El propio José Ignacio Navarro desveló en su presentación estar en conversaciones para extender su contrato,, habida cuenta que la intención de ambos era la misma, pero el diálogo se ha ido enrevesando hasta el punto de haber encallado y, de mutuo acuerdo, haber desestimado la posibilidad de ver al atacante una temporada más con la elástica blanquirroja“.

De hecho, el citado medio remarcó que la permanencia de Alexis Sánchez era algo que el técnico del Sevilla quería. “El chileno firmó solo un año y todo parecía indicar que abandonaría el club, algo que pudo hacer incluso en el pasado mes de enero, pero su buen hacer en el tramo final de temporada, acompañado de lo mucho que le aporta al vestuario, hacían que Luis García Plaza diese el visto bueno para tenerlo en su plantilla, aunque finalmente no han cristalizado las negociaciones“.

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Fue ahí que revelaron que las negociaciones no funcionaron por la ambición del delantero, quien quiere competir y no conformarse con sólo entrar desde la banca. “Alexis Sánchez se quedaría si hubiese mantenido el bajo salario con el que llegó y aceptaba que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados, pero finalmente las dos partes no han encontrado un punto medio“.

Esto deja en el aire lo que pasará con la carrera del goleador chileno. Sin chances en Europa, sus caminos con ir a la MLS, Brasileirao o volver a nuestro país, algo que no lo termina de convencer. Eso sí, desde la U de Chile se ilusionan con que les dé el sí ahora que se quedó sin club.

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Alexis Sánchez se despide del Sevilla para enfocarse en lo que se viene en su vida. El Niño Maravilla rearma su vida luego de ser padre por primera vez y deberá tomar una decisión pronto si no quiere volver a quedarse sin pretemporada.

Los números de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez le dice adiós al Sevilla dejando atrás un total de 30 partidos oficiales en la temporada 2025/26. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que logró estar dentro de la cancha.

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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla