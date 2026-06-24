El Cacique está mirando porteros en el mercado justo cuando llegan importantes novedades sobre el estado del Tuto. Fernando Ortiz tendrá que decidir.

Colo Colo sorprende en el mercado de fichajes de invierno luego de reconocer públicamente que quiere un arquero. A pesar del buen momento de Gabriel Maureira, en el Cacique no ven con malos ojos sumar un nuevo guardameta, lo que ha dejado a Fernando De Paul en el aire.

El Tuto se sigue recuperando de su lesión, la que tiene preocupado a Fernando Ortiz. De hecho, fue el propio técnico albo quien reconoció su deseo de sumar un portero, lo que generó alarma en el argentino-chileno y que derivó en novedades sobre su regreso a las canchas.

Este miércoles revelaron cuándo es que el arquero del Cacique estará listo para sumar minutos, lo que deja instalada la pregunta de si es necesario buscarle un reemplazante. Y más allá del nivel, son los plazos los que tienen a la dirigencia analizando cada detalle.

Fernando De Paul prepara su regreso a Colo Colo en plena búsqueda de un nuevo arquero

En Colo Colo confirmaron que están buscando un arquero justo cuando Fernando De Paul tiene novedades sobre su recuperación. El Tuto todavía tiene para algunas semanas más, pero prepara su vuelta a la acción con el Cacique para presionar con el inesperado movimiento que quiere hacer el club en le mercado.

Fernando De Paul está en recuperación y puede volver a Colo Colo justo cuando le buscan un reemplazante. Foto: Photosport.

En Los Tenores Mañaneros de Radio ADN el periodista Cristián Alvarado fue quien destapó la fecha en la que el portero estará de regreso. “Fines de agosto, primeros días de septiembre“, señaló.

En esas fechas, Colo Colo ya habrá disputado casi la mitad de la segunda rueda, lo que explicaría la decisión del club de buscar un arquero. Eso sí, con un margen de tiempo importante como para estar listo para una recta final de ser necesario.

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Gabriel Maureira se puso los guantes de emergencia y ha sido una de las grandes revelaciones del fútbol chileno, lo que para muchos es suficiente para ratificarlo en el puesto. Aunque para Fernando Ortiz la visión es otra: “¿Queremos afrontar seis meses con lugares definitorios con un joven? Es algo que me preocupa”, dijo en TNT Sports días atrás.

Considerando que en el mercado de fichajes de invierno se pueden sumar sólo tres nombres -siempre que no haya una venta alta que permita liberar un cupo- se abre el debate. Para algunos hinchas es mejor usar esos espacios para traer refuerzos donde en verdad de necesita y no en un puesto donde hay una promesa en ascenso.

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Fernando De Paul tiene fecha para volver en un Colo Colo que analiza si contratar o no un nuevo arquero. El Tuto puede sumar más competencia en un Cacique que no quiere dejar nada al azar para ser campeón a fin de año.

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En resumen, Colo Colo y De Paul