El Tano visitó el estudio de Todos Somos Técnicos durante poco más de media hora y habló de varios temas. Entre ellos, su intención de fichar un golero que no ha cambiado y tiene dos argumentos de peso.

Fernando Ortiz cree que Colo Colo precisa de un refuerzo en la zona creativa y volvió a hablar de la relación que mantiene con Diego Valdés, a quien dirigió en el América de México. Reconoció sin tapujos que todavía dialoga con el talentoso volante ofensivo que milita en Vélez Sarsfield.

Pero también insistió en otro puesto que le interesa apuntalar. Sabido es que el Tano Ortiz pidió la incorporación de un arquero, más allá de que Fernando de Paul avanza en su rehabilitación. Y de que encontró en el juvenil Gabriel Maureira a un arquero con presente y, sobre todo, futuro.

Más allá de los dos goles que Maureira se comió en la victoria alba frente a Deportes La Serena. En una visita que el director técnico argentino hizo al estudio de Todos Somos Técnicos, el exentrenador del Santos Laguna explicó sus razones para solicitar otro guardavalla.

Gabriel Maureira en acción frente a Recoleta: los albos vencieron 3-0 en la Copa Chile al cuadro dirigido por Francisco Arrué. (Diego Martin/Photosport).

“¿Queremos afrontar seis meses con lugares definitorios con un joven? Es algo que me preocupa”, dijo Ortiz, quien lució el buzo del Cacique en el set del programa estrella de TNT Sports. Y aclaró que sus dudas no se deben al nivel de Maureira.

Más bien, al retorno del Tuto. “No sabemos si De Paul va a regresar de la mejor manera o como estaba. Es una incertidumbre”, expuso Ortiz, quien desclasificó sus dudas en torno al experimentado golero, quien era el capitán del equipo hasta el momento de su severa lesión.

El momento de la salida de Tuto de Paul en la derrota alba ante Palestino. (Diego Martin/Photosport).

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Ortiz explica por qué quiere un arquero de refuerzo en Colo Colo

Más allá de la evaluación positiva que tiene Fernando Ortiz del rendimiento de Gabriel Maureira en Colo Colo, ve necesario traer un refuerzo en aquel puesto. A principios de año, el Tano solicitó la contratación del argentino Esteban Andrada, a quien tuvo en el Monterrey de México.

Pero el golero, quien militaba a préstamo en el Zaragoza de España, recibió una sanción fortísima por agredir a un rival: 13 fechas de suspensión. Pero el exmeta de Boca Juniors apenas cumplió cinco de esos encuentros, que era lo que restaba en La Liga 2 de España.

Gabriel Maureira llegó a 10 partidos en el primer equipo de Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

A falta de ocho cotejos por cumplir, evidentemente el avezado trasandino queda descartado. Pero la inexperiencia de Maureira es un toque de atención para Ortiz. “Ahí es donde hago hincapié en que quizás es necesario traer un arquero”, sentenció el DT.

“Si Gabriel sostiene y mantiene el nivel y el que viene no está en el rendimiento a mi consideración, atajará Gabriel. A todos los que vienen les digo que esto es una competencia. El nombre va a un costado. Está claro como el agua: el que mejor esté, va a jugar. Hoy ningún jugador se siente titular”, afirmó el Tano Ortiz para graficar su modo de dirigir al Cacique.

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