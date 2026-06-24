El Chino respondió con agradecimiento y emoción al video que grabó el periodista chileno Matías Fuenzalida en una de las ciudades sedes de la Copa del Mundo 2026. ¡Hasta la ilustradora tomó parte y agradeció la difusión!

Si bien la selección chilena no logró clasificar al Mundial 2026, el histórico Carlos Caszely se ganó un lugar en una campaña de 100 murales que embellecen la Calzada Tlalpan en la Ciudad de México. Un hallazgo que tomó por sorpresa al periodista Matías Fuenzalida.

El comunicador, quien pasó por la capital mexicana en plena Copa del Mundo, subió un video donde mostró el hermoso mural donde se ve al Rey del Metro Cuadrado. “Es un mural realmente increíble”, contó Fuenzalida en esas imágenes que difundió en su cuenta de Instagram.

“Reflexionaba que Chile está presente en la cultura futbolística mundial, más allá de estar pasando un mal momento futbolístico. Fue una gran sorpresa para mí”, agregó el conductor de la radio Agricultura, quien conmovió incluso al Chino con este registro.

Parte del hermoso mural en honor a Carlos Caszely. (Foto: cedida por Matías Fuenzalida).

De hecho, el mismísimo Caszely respondió emocionado. “¡Oh, qué lindo! Muchas gracias por compartirlo. No sabía que existía”, posteó el legendario ídolo de Colo Colo por aquel homenaje, donde se aprecia junto a su madre Olga Garrido. Esa pintura forma parte de la campaña La Pelota Vuelve a Casa.

Está cerca de la estación de metro Portales. Y fue realizado por la pintora muralista Isela Becerra, quien explicó el motivo que tuvo para hacer la ilustración. “La idea es representar la parte más humana de los futbolistas. Elegí a Caszely, participante en los Mundiales del 74 y 82″, le dijo a Telediario México.

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Isela Becerra habla del mural de Caszely que hizo en México DF para el Mundial 2026

Isela Becerra eligió con pinzas a Carlos Caszely para retratarlo en este hermoso mural en una importante zona de la Ciudad de México, sede del Mundial 2026. “La lectura en conjunto es la idea ser leída sin saber su historia”, explicó la pintora en el citado medio.

“El ave representa libertad, la casa representa el hogar y su mamá. Me sentí realizada cuando alguien lo reconoció”, dijo emocionada Becerra, quien también respondió al video que Fuenzalida viralizó en su Instagram. Lo hizo con mucha emoción y confirmó algo que varios comentarios aludieron.

Becerra contó que “siento muy hermoso ver el diálogo que ha creado el mural y lo que te significó. Gracias por compartirlo y hacerlo llegar a más personas. Fue parte de los murales creados por Secretaría de Cultura de Ciudad de México. Se buscaba retratar a futbolistas importantes y mostrarlos más allá del deportista, mostrar su lado más humano y social”.

Isela Becerra en plena realización de la obra. (@Miradacoyote).

Añadió que “como muchos han intuido, la presencia de su madre Olga Garrido es debido a su oposición abierta ante la dictadura de Pinochet. Su presencia refleja el impacto de este hecho social en su vida personal, además simboliza el amor materno, el vínculo familiar y la resistencia”.

“Las casas también hablan de sus raíces, de la importancia del hogar y el origen. Y el ave es un cóndor andino que representa el espíritu de Caszely la fuerza, rebeldía, libertad y la soberanía. Investigué la historia de Caszely y traté de representarla con respeto, empatía y admiración”, complementó Isela Becerra. Realmente hermoso.

Revisa el video de la obra alusiva a Caszely