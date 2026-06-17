El Matador aprovechó la invitación para ver in situ el Mundial y se la jugó por tres candidatos y una sorpresa a brillar en este certamen.

Marcelo Salas recibió una especial invitación de la FIFA y la Conmebol para presenciar algunos partidos del Mundial 2026. El Matador, autor de cuatro goles para la selección chilena en la recordada cita de Francia 98, profundizó en su decepción por ver a la Roja fuera del certamen.

El Equipo de Todos suma ya tres Mundiales consecutivos vistos por televisión, algo que al icónico atacante que jugó en Universidad de Chile, River Plate de Argentina, la Lazio y la Juventus de Italia le duele. “Lamentablemente no estamos presentes en esta cita tan importante para cualquier futbolista y selección”, aseguró Salas.

“No pudimos clasificar. Un poco frustrado como hincha de no poder ver a la selección. Más en esta clasificatoria donde había muchas opciones, hasta el séptimo podía clasificar. Estando acá duele aún más no tener a la selección para alentarla en la galería”, agregó el presidente y dueño de Deportes Temuco.

Marcelo Salas está frustrado por no ver a la Roja en el Mundial 2026. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Aunque de todas maneras mostró su felicidad por poder observar in situ varios juegos. “Pero disfruto ver fútbol y estar en un Mundial como espectador”, manifestó Marcelo Salas, quien tiene clarísimo cuáles son los candidatos a pelear por el título. De hecho, apuntó su favorito.

“Está recién partiendo, se vieron unos resultados inesperados. Antes de viajar pensaba, y sigo pensando que Francia tiene una gran selección, un equipo B importante y hasta una C podría armar. Un recambio muy importante que la hace muy fuerte”, describió Salas. Los galos vencieron a Senegal en el estreno mundialero.

Francia venció a Senegal por 3-1 en el Mundial 2026. (Dan Mullan/Getty Images).

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Marcelo Salas pone a Portugal, España y Marruecos como aspirantes al Mundial 2026

A Marcelo Salas no le parece que Argentina pueda revalidar el título obtenido en Qatar en este Mundial 2026. Al menos no lo expresó públicamente dentro de las selecciones que consideró. “También está Portugal, España que empató”, aseguró el Matador.

Portugal jugó un amistoso con Chile en la antesala del Mundial: ganó 2-1. (Zed Jameson/Photosport).

Aludió a la igualdad de los hispanos ante Cabo Verde, que contaron con la figura estelar del experimentado portero Vozinha, quien superó los 10 millones de seguidores en Instagram gracias a esa exhibición. Otro país que apuntó Salas fue el que piensa como revelación.

Aunque ya fue 4° lugar en la pasada Copa del Mundo. “Y sorpresa: me pareció muy bien Marruecos que jugó bien ante Brasil. Pero esto es fútbol, cambia en cualquier momento. A ver qué pasa”, sentenció el Matador Salas, feliz por poder ver un certamen así en las tribunas.

Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG, marca a Vinicius Junior en el debut del Mundial 2026. (Darrian Traynor/Getty Images).

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