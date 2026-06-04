Al matador le hicieron elegir entre Universidad de Chile, River Plate, Lazio y Juventus. Sin embargo, evitó entrar en conflicto al momento de dar su respuesta.

Marcelo Salas tuvo una carrera notable que lo hizo jugar en los clubes más importantes de Chile, Italia y Argentina. Los goles del Matador siguen siendo recordados en esos lados del mundo y por lo mismo tuvo que enfrentar un complejo cuestionario al respecto.

Fue en la campaña de la edición limitada de Tequila Don Julio 1942, donde el exdelantero se sometió a un formato denominado “Rapid Fire Questions”.

Ahí le preguntaron directamente cuál fue el club más importante en el que jugó entre Universidad de Chile, River Plate, Lazio y Juventus. Sin embargo, contrario a su estilo directo de cuando era jugador, el Matador optó por pasar para evitar polémicas.

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Marcelo Salas da diplomática respuesta sobre su club más importante

El ex atacante afirmó que “la pregunta es difícil. Voy a pasar en esta respuesta… Puede haber damnificados, se pueden molestar”.

“Todos los equipos fueron importantes. Es más diplomático”, agregó el tercer máximo goleador en la historia de la selección chilena.

Marcelo Salas ganó seis títulos con la camiseta del Lazio. | Foto: Getty Images.

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Cabe destacar que los dos clubes donde el Matador más títulos levantó fue en River Plate y Lazio. Con los argentinos obtuvo cuatro títulos de Primera División y una Supercopa Sudamericana, mientras que con los italianos ganó una Serie A, dos Supercopa de Italia, una Supercopa de Italia, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa.

Sin embargo, donde por lejos más goles anotó fue en Universidad de Chile, matriculándose con 113 tantos en 209 compromisos entre 1993-1996 y 2005-2008. Además, con los azules ganó los títulos de Primera División 1994 y 1995.

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En síntesis

113 goles en 209 partidos anotó Marcelo Salas en Universidad de Chile.

anotó Marcelo Salas en Universidad de Chile. River Plate y Lazio son los clubes donde el exjugador ganó más títulos.

son los clubes donde el exjugador ganó más títulos. Tequila Don Julio 1942 sometió al exdelantero a un cuestionario en su campaña.

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