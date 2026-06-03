En la previa del Mundial, el Matador reveló grandes momentos de su etapa en la cancha.

Una de las grandes leyendas del fútbol chileno es sin duda el ex delantero Marcelo Salas, quien en la previa del Mundial 2026 reveló grandes momentos de su etapa cómo futbolista.

El “Matador” se sumó a las leyendas mundialistas Thierry Henry y Roberto Carlos para la campaña de la edición limitada de Tequila Don Julio 1942, en un formato denominado “Rapid Fire Questions”, donde los astros del fútbol mundial responden un sabroso y vertiginoso cuestionario. Salas dejó grandes anécdotas y momentos que, hasta hoy, nunca fueron revelados.

La importancia de Coto Sierra en histórico gol de Wembley

A 28 años del gran hito, el “Matador” recordó el amistoso para preparatorio del Mundial Francia ‘98, la Roja ante Inglaterra en el mítico estadio Wembley. Hito que quedó en los libros dorados del recinto deportivo como una de las grandes anotaciones marcadas en ese reducto. Con un pase de casi 60 metros del volante José Luis Sierra, el “Matador” controló la pelota en el aire con una técnica perfecta.

Salas no dejó que el balón cayera al suelo y con un remate cruzado dejó sin opciones al portero inglés Sol Campbell. Los medios británicos de la época alucinaron con esta jugada que pasó a la historia del mítico estadio Wembley en Londres.

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“No puedo ser tan injusto con el ‘Coto’ (José Luis Sierra), me dio un pase extraordinario y mi control fue muy bueno, por eso se habla tanto de este gol”, comenzó diciendo. “Es uno de los más lindos que se hizo en Wembley, este gol está en el museo del estadio (…)”, agregó en conversación con Tequila Don Julio.

Respecto a si pensó que esta anotación iba a ser tan recordada, Marcelo reveló que “no estaba pensando en eso, estaba jugando solamente. Chile había hecho solamente un amistoso en Inglaterra y teníamos mucho por ganar, obviamente que quede ese gol en el museo me llena de orgullo”. “En el momento uno no se da cuenta, pero para estar ahí tiene que ser importante”, cerró.

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