El ex equipo de Jaime Valdés en la mira tras las acusaciones del entrenador europeo. Sin embargo, no descarta volver a dirigir en Chile.

El fútbol chileno vive nueva polémica en equipo que estuvo administrado por Jaime Valdés en su momento. Se trata de Deportes Linares, elenco que vive un gallito judicial con Nikolaos Issaris, entrenador griego.

El estratega europeo arribó a inicios de año al equipo como su flamante director técnico. Sin embargo, al poco tiempo se fue, acusando presiones de los dueños para poner a un jugador y trabas para su labor como DT.

Por eso hoy lleva al elenco albirrojo a la FIFA para exigir pagos que, acusa, se le adeudan. “Mi abogado ya ha presentado una reclamación ante la FIFA, solicitando el pago de los salarios pendientes y cualquier otro derecho que legalmente me corresponda“, dijo a Primera B Chile.

El mensaje del DT griego a Deportes Linares

Nikolaos Issaris se desahogó tras el episodio con Deportes Linares. Pese a acudir a la FIFA a denunciar dineros adeudados, tuvo buenas palabras para los hinchas y plantel actual en la Segunda División.

El DT griego vuelve a la carga.

“Me gustaría desearle mucho éxito al cuerpo técnico, a los jugadores y a toda la institución en lo que viene. Si hay algo serio, profesional con visión, si me encantaría”, dijo, sobre la opción de volver al país.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, por ahora el estratega nacido en Grecia piensa pelear su gallito en los escritorios de la FIFA contra el club que hasta hace poco administraba Jaime Valdés. Por eso espera un resultado positivo a corto plazo.

Foto: Deportes Linares

“Respecto a cuándo recibiré una respuesta, es algo que no puedo precisar. La información que tengo es que el proceso no debería tardar demasiado y que el caso podría quedar resuelto en aproximadamente dos o tres meses”, cerró.

Publicidad