El mediocampista es el gran deseo de Fernando Ortiz para la segunda rueda. Si bien todavía no hay nada formal, esta semana será clave.

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Colo Colo busca a Diego Valdés y comienza a acelerar para poder asegurarlo. El Cacique define sus refuerzos para la segunda rueda de la temporada y el mediocampista chileno se transforma en una prioridad por la que puede haber novedades muy pronto.

Si bien Arturo Vidal aseguró que no necesitaban a nadie, lo cierto es que la dirigencia trabaja hace rato junto a Fernando Ortiz para ver opciones. El actual 10 de Vélez Sarsfield es el primer nombre al que quieren firmar y, si bien aún no hay una oferta formal, esto puede cambiar antes de lo que muchos piensan.

Y es que este lunes destaparon nuevos detalles sobre el interés del Eterno Campeón en el jugador. Ahí sorprendieron al señalar que el interés es tal que en cosa de horas se podría hacer oficial.

Colo Colo se mueve para asegurar a Diego Valdés para la segunda rueda

En Colo Colo le meten el pie al acelerador para poder asegurar a Diego Valdés como su primer refuerzo para la segunda rueda de la temporada 2026. El Cacique no pierde tiempo y puede tener importantes novedades con el arribo del jugador al Estadio Monumental esta misma semana.

Diego Valdés es la gran obsesión de Colo Colo en este mercado. Foto: Photosport/Gemini IA.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN reveló el plan de negociación que preparan en el Eterno Campeón. “Se está trabajando en materia de fichajes. Diego Valdés sigue estando ahí, no haya oferta formal o concreta, pero no descarto que ocurra en las próximas horas“, lanzó.

Esta propuesta de Colo Colo para quedarse con Diego Valdés puede ser despachada en los próximos días para así dejarle la pelota al club dueño de su carta. “Dependerá de si la oferta convence la gente de Vélez, considerando que tiene un sueldo altísimo“.

De hecho, el reportero albo enfatizó en que el Cacique no se moverá con otros nombres hasta que no tenga listo al 10. “Hoy lo que quiere cerrar el técnico es el enganche, luego de eso vamos viendo las otras opciones para seguir reforzando”.

Finalmente y en esa misma línea, el periodista avisó cuál es el otro puesto en el que mirarán nombres una vez aseguren al jugador de Vélez. “El extremo sigue siendo opción, una muy buena alternativa“.

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De esta manera, quedará esperar para ver si es que Colo Colo concreta su oferta por Diego Valdés. El mediocampista está entusiasmado y el Cacique lo quiere a toda costa, por lo que puede salir humo blanco en cosa de días.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Valdés