Fernando Ortiz abordó el difícil momento por el que pasa Claudio Aquino, quien enfrenta una lesión y críticas en Colo Colo.

Claudio Aquino vive un momento difícil en Colo Colo. El volante sigue fuera de las canchas por culpa de una lesión en la rodilla, justo en un momento donde más críticas estaba recibiendo por parte de los hinchas.

Todo esto levanta un gran signo de interrogación respecto a su continuidad en el Monumental. De hecho, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, señaló hace un tiempo que su estadía está en evaluación.

¿Y qué dice Fernando Ortiz? El entrenador del Cacique participó de Todos Somos Técnicos en TNT Sports y respondió sobre la situación del volante.

“Es un tipo que siempre quiere estar. Al 30, al 50, al 100. Nunca me llegaba al 100 y él quería estar igual. El partido con Católica y alguno más no llegó de la mejor. Por eso, dijimos que hasta que no se recupere no va a estar con nosotros“, avisó el técnico.

Fernando Ortiz habló del presente de Claudio Aquino | Photosport

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La situación de Claudio Aquino en Colo Colo: esto dijo el jugador

Por su parte, Claudio Aquino señaló que solo piensa en recuperarse para volver a ser alternativa: “No pienso en el mañana, pienso en el día a día: en tratar de recuperarme, que es lo primero, y volver a jugar. Después, se verá“.

“No tengo ningún problema en hablar con Aníbal, con la dirigencia, con quien sea. Pero hoy por hoy no se piensa en eso, son cosas que hay que hablar en el receso: ahora estoy enfocado en lo mío, que es recuperarme. No tengo ningún problema en hablar con nadie”, dijo también.