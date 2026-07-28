Caszely se encuentra de vacaciones junto a su familia en la Isla de Pascua, donde se ha desconectado tanto que ni pesca la llegada de Vozinha a Colo Colo.

Carlos Caszely no solamente es ídolo de Colo Colo, también del fútbol chileno. Respetado por los rivales del Cacique, siente ese cariño en todo Chile. Incluido un lugar donde quedó sorprendido del cariño que le entregan: Rapa Nui.

El Chino está de vacaciones en la Isla de Pascua, lugar donde lo ha pasado fantástico. Y le cuenta a Redgol que todo ha sido fantástico. “Es primera vez que vengo. Estoy con toda la familia, hijos y nietos. Somos doce. Lo hemos pasado muy bien”, indica.

“Ha sido extraordinario, el cariño y respeto de la gente ha sido enorme. Me llevo un maleta de regalos. Donde voy me dan cariño”, manifiesta y relata cómo es el día a día en la Isla de Pascua.

“Hemos ido a las cuevas, al volcán, a pescar atún. Es impresionante acá. Desde que llegamos nos estaba esperando una orquesta, con baile. Luego en la plaza. De verdad ha sido increíble”, expresó.

Caszely junto a sus hijos y nietos en Isla de Pascua

Aprovechan el día al máximo para hacer actividades. “Estamos todo el día paseando, conociendo cuevas, corales. Volvemos a las 9 de la noche a dormir, a acostarnos, para al otro día volver a salir”, explica.

El cariño en la Isla de Pascua y la llegada de Vozinha

Quedó muy sorprendido porque no estaba seguro si los isleños iban a reconocerlo, pero se dio cuenta que es famoso en todo Chile. “Me dicen el Rey del Metro Cuadrado“, cuenta con mucha alegría.

Ha sid tal el nivel de desconexión en este viaje familiar, que ni ha mirado noticias de la llegada de Vozinha a su amado Colo Colo.

“No sé, no tengo idea quién es, sólo que jugó el Mundial. Es que no he hablado con nadie. Sé que Acá no hay tele, no hay nada. Llevo un semana lejos de todo”, señala Caszely que disfruta del merecido reconocimiento popular.

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Mira en fotos las vacaciones de Caszely en Rapa Nui

Caszely con un collar de flores característico

Caszely en una postal típica de la Isla de Pascua

Caszely sale a pescar atún con su buzo de Colo Colo

Caszely disfruta en familia de la Isla de Pascua