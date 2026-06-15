Miguel Vargas, golero de 30 años que milita en la U limeña, ratificó que hubo negociaciones para sumarse al Cacique, lo tomó como un espaldarazo a su nivel y felicitó a Gabriel Maureira por aprovechar la oportunidad. ¡Lee la entrevista completa acá!

Colo Colo ha tenido varios inconvenientes con los arqueros este año y para paliar eso, pusieron el nombre de Miguel Vargas en carpeta. El golero chileno, que pronto estará disponible para jugar en la selección de Perú, vive su segunda temporada en Universitario de Lima.

Sí, uno de los clubes más grandes del fútbol peruano, donde ya logró el título. Manotas Vargas se ha impuesto en el duelo ante Diego Romero, portero de 24 años que volvió tras una temporada cedido en Banfield de Argentina. Desde la capital del vecino país, el guardavalla de 30 años contestó el llamado de RedGol.

Abordó varios temas, desde su decisión de salir a probar suerte al Cienciano. También al Deportivo Garcilaso, los dos clubes que defendió en la Liga 1 antes de dar el gran salto a la U limeña, donde ha jugado 24 partidos entre competencia local y la Copa Libertadores.

¿Qué tan cierto fue el interés que tuvo Colo Colo en ficharte?

El interés fue real, pero todo el tiempo lo manejó mi representante (Marcelo Contreras). Ellos lo vieron entre los clubes y el interés fue, pero todo se mantuvo manejado por ellos. Yo no llegué a intervenir más allá de eso.

Ese interés parece un respaldo a tu nivel, ¿lo sientes así?

Lo siento como un espaldarazo. Es parte de cómo uno viene trabajando, que se hayan fijado me motiva a seguir trabajando. A poder seguir enfocado y espero que en algún momento haya otra posibilidad.

¿Qué opinas de Gabriel Maureira?

Lo he visto bien. Si bien no he mirado todos los partidos. Pero no es fácil tomar el arco de un equipo grande. Y siento que el equipo ha andado bien, él también. Se nota que se preparó para ese momento. Tiene que seguir, es muy joven y debe continuar con el impulso, tomar esto de la mejor manera y aprovecharlo en cada momento.

Gabriel Maureira recibió un gran elogio de Manotas Vargas. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Miguel Vargas elogia a Maureira en Colo Colo y a los arqueros de la selección chilena

Miguel Vargas sabe que la presión de jugar en Colo Colo no es fácil de tolerar. Por lo mismo, felicita a Gabriel Maureira por haber estado listo para tomar la oportunidad que le dejó la severa lesión que sacó de competencia a Fernando de Paul.

“Uno nunca quiere que un compañero se lesione. Pero la vida del arquero es así. Juega uno, a veces es difícil hacer recambio, que cambie el arquero en el siguiente partido. Generalmente es un puesto que se mueve poco. Eso va desde la cabeza”, manifestó Manotas Vargas.

Tú vives una presión similar en la U de Perú, ¿cómo la llevas?

Me ayuda mucho cuando no me toca jugar pensar siempre que voy a jugar. Entreno siempre como si fuera a jugar de titular. Mi cabeza piensa eso. Eso me ayuda a mantenerme siempre alerta. A no bajar. Estas cosas pasan. Este deporte tiene esto en todas las posiciones. Independiente del lugar que te toque, es estar preparado para la instancia y el lugar donde estás. Colo Colo requiere la exigencia de estar siempre al 100, siempre preparado. Y cuando te toque, tienes que estar listo.

Miguel Vargas festeja el título ganado por la U en el Apertura 2025. (Captura Instagram).

¿Miras fútbol chileno y a la selección?

Siempre miro mucho fútbol. En la selección hay grandes arqueros. Desde que se fue Claudio Bravo, que todos sabemos lo que es y lo que representa como arquero y persona, se abrió la vacante. Ver quién tomaba la posta. Y hoy la selección tiene grandes arqueros que juegan a gran nivel. Está jugando Lawrence (Vigouroux), por ahí no iba Brayan (Cortés) que jugaba a buen nivel en Argentina. Entonces hay arqueros.

Lawrence Vigouroux, el titular de la Roja. (Felipe Zanca/Photosport).

Siempre miro, el sueño de llegar a la selección está y uno va viendo quiénes están y se va midiendo para ver cómo está. Hay grandes arqueros y están saliendo otros jóvenes. El que está jugando es Lawrence, lo hace en un buen nivel y lo demuestra en la cancha.

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