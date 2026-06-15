Miguel Vargas, portero titular de Universitario de Lima, reveló que pronto dejará atrás su pasado en la selección chilena para intentar ser seleccionable en la Bicolor. ¡Revisa la entrevista completa con RedGol!

Miguel Vargas fue un portero que defendió a la Roja en el Sudamericano Sub 20 de 2015 y, con el paso de los años, encontró una oportunidad en Universitario, uno de los clubes más grandes de Perú. Tiene la doble nacionalidad gracias a su padre. Y hace cinco años comenzó una aventura que provocó un giro radical en su carrera.

Toda la continuidad que no encontró en el fútbol chileno, el formado en Universidad Católica la halló en el país vecino. Antes de llegar a la U limeña, Manotas Vargas defendió a Cienciano y al Deportivo Garcilaso. El 1 de enero de 2025 arribó al cuadro crema.

Y este 15 de junio, cuando el meta cumple 30 años, comenzará una pretemporada para afrontar el segundo semestre. “Vine a Perú por abrirme un mercado y pelear una chance por tener mayores oportunidades de competir. Veo para atrás y se logró”, le contó Manotas Vargas a RedGol desde la capital peruana.

Miguel Vargas en acción frente a Coquimbo Unido en la Libertadores 2025. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Siempre mi objetivo fue llegar a un equipo grande. Hoy estoy agradecido y disfruto el momento y lo que dios me ha permitido vivir en estos cinco años. Ha sido algo lindo. Tenía la experiencia de estar en Católica, pero Universitario acá lo que mueve… es un equipo que te obliga a ganar siempre, tenemos que estar al 100 y estás obligado a estar enfocado.

Añadió que “jugamos todos los partidos con 60 mil hinchas, es algo impresionante. Hay que estar a la altura”, repasa el oriundo de San Bernardo. En Chile, Vargas jugó a préstamo en Deportes Santa Cruz, Unión La Calera y Cobresal. Hasta que decidió probar suerte fuera.

¿Cómo fue ese paso y esa vuelta larga?

Lo primero de toda la vuelta es agradecer a dios por el lugar donde estoy. Siento que me abrió el camino. Siempre me motivó buscar competir, algo que siempre me movió. Nunca me conformé con la zona de confort. Me motivó buscar opciones para competir. Estaba en Católica competía con grandes arqueros (Cristopher Toselli y Franco Costanzo), pero no tenía posibilidades reales.

Miguel Vargas debutó en julio de 2016 en Universidad Católica por la Copa Chile ante Santiago Morning. (Andres Pina/Photosport).

Eso me motivó a buscar jugar, competir y poder medirme. Esos préstamos nacen por esa inquietud. Tampoco me dijeron que iba a jugar seguro. Siempre era ir a pelearla. Así se dio lo de Perú. Fue una decisión a nivel familiar y siento que fui bastante apoyado por mi esposa Katherine. No era fácil venir a Perú, un lugar que no habíamos venido antes, más allá de la nacionalidad por mi padre. Siempre vivimos en Chile. Pero después nos movió tener la posibilidad de competir, crecer, medirme, superarme en el fútbol. Eso siempre me ha motivado.

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Miguel Vargas confirma que le dirá adiós a la Roja para ir por el arco de Perú

Muy pronto, Miguel Vargas espera cumplir con el mismo trámite que hizo Omar Carabalí para ser seleccionable por Ecuador, aunque él lo hará para dejar atrás a la Roja y ser opción en Perú. “Es un objetivo que tengo”, le marcó Manotas a este medio tras las dos semanas de vacaciones que pasó en Chile.

“Obviamente Pedro (Gallese) lleva bastante tiempo en la selección, se adueñó del arco de manera espectacular. Es un gran arquero, pero siempre tengo la ilusión de llegar a la selección. Es el sueño de todo jugador. Y es parte de uno de mis anhelos: tener la posibilidad de estar ahí”, apuntó Vargas.

Pedro Gallese suma 127 partidos internacionales con Perú. (Max Peixoto/Dia Esportivo/Photosport).

Hay que hacer un trámite, ¿has conversado con la Federación Peruana sobre eso?

Es algo que he conversado. Un trámite que tengo que hacer, de hecho estoy en proceso de hacerlo. Estoy expectante a que se pueda dar. Es una decisión que he ido tomando: haré el trámite y espero que pueda salir pronto.

Volvamos a la presión de un equipo grande: ¿cómo se hace para manejarla bien?

Siempre el hincha va a exigir, esa es una realidad. Sobre todo un equipo tricampeón, acostumbrado a ganar. Hay que manejar esa presión de la mejor manera. En el fútbol es parte del juego pasar un momento no tan bueno, pero está en la capacidad de uno cómo la saca adelante. Hay que exigirse, cada uno está preparado física y mentalmente para estar en este club. Por algo llegaron. Hay que tomarlo con responsabilidad y humildad para corregir, ese es el camino. Y eso tuvo este equipo en estos tres años que ha sido tricampeón.

Se habla mucho de la llegada de Lapadula a la U de Lima, ¿cómo lo tomas?

Sin duda que es lindo. Todos sabemos de su carrera y lo que hizo en la selección este último tiempo. Si se da, que venga, nos ayudará bastante. Bienvenido sea poder aprender de él, eso es lo que esperamos en los entrenamientos.

Igor Lichnovsky marca a Gianluca Lapadula en la Copa América 2024. (Jose Luis Melgarejo/Mexsport/Photosport).