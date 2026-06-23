El delantero recibió una dura sanción después de sus dardos contra el arbitraje, pero no todos estuvieron de acuerdo. Hubo uno que incluso quería dejarlo libre de culpas.

Javier Correa fue castigado en Colo Colo después de sus polémicos dichos contra Nicolás Gamboa. El delantero recibió una dura sanción de cuatro fechas de parte del Tribunal de Disciplina en una votación que terminó dividida.

Después de haber postergado la decisión la semana pasada, la noche de este martes se llevó a cabo la sesión en la que el atacante albo conoció el veredicto. Y si bien la mayoría se inclinó por sacarlo casi un tercio de la segunda rueda de la temporada, hubo un pequeño grupo que consideró algo un poco menor. O incluso dejarlo limpio.

Luego de conocerse la sanción de cuatro fechas, revelaron el detalle de lo ocurrido en el Tribunal de Disciplina. Ahí no hubo un acuerdo total en torno a la cantidad de fechas, aunque se terminó imponiendo la postura más severa.

La votación dividida que marca el castigo a Javier Correa en Colo Colo

El duro castigo que recibió Javier Correa en Colo Colo deja nuevos detalles que dan que hablar entre los hinchas. Las cuatro fechas que le dieron al delantero se selló en un Tribunal de Disciplina que no tuvo una votación unánime, sino que dividida.

Javier Correa recibió un duro castigo en Colo Colo.

Fue el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien en su cuenta de X (ex Twitter) contó los detalles. “El castigo de 4 partidos a Javier Correa tuvo votación dividida en el Tribunal de Disciplina”, señaló de entrada.

¿Pero cómo se dio la drástica sanción contra Javier Correa? De acuerdo a lo señalado por el reportero albo, fue de esta manera: “Cinco integrantes votaron 4 partidos, uno votó por 3 partidos y otro por no sancionar al delantero“.

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La buena noticia que recibe Colo Colo es que puede apelar a este castigo y así intentar reducir en algo las fechas. Por ahora es casi un tercio de la segunda rueda, pero podría bajar si es que logran un acuerdo.

Habrá que esperar para ver cuáles son los próximos pasos del Eterno Campeón con este tema. Fernando Ortiz perderá a su goleador por varias jornadas, lo que puede costarle caro en plena lucha por el título de la Liga de Primera, donde deberá cumplir la sanción.

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Javier Correa tendrá que estar, por ahora, 4 fechas sin jugar en Colo Colo. El delantero lamenta una salida de cadena que el Tribunal de Disciplina no le perdonó y que pretende marcar un antes y un después en el arbitraje criollo.

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En resumen, Colo Colo y Correa