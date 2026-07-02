La UEFA descartó implementar la Ley Prestianni, estrenada por la FIFA en el Mundial 2026, o al menos aplicarla a rajatabla. En Europa sólo costará tarjeta amarilla taparse la boca.

La FIFA recibe un golpe de la UEFA en lo que respecta a una de las nuevas reglas implementadas en la Copa del Mundo 2026. Es que llamadas a ser adquiridas por todas las asociaciones, el organismo europeo rechazó poner en su reglamento la demoniada Ley Prestianni, al menos en su totalidad.

En el presente Mundial, aquellos jugadores que se lleven la mano a la boca para tapar lo que están diciendo, en medio de una entrevero o discusión, son merecedores de la tarjeta roja directa.

Ya se fue expulsado por esta razón el paraguayo Miguel Almirón en el triunfo por 1-0 contra Turquía en la fase de grupos y el ecuatoriano Piero Hincapié, descubierto por el VAR en la derrota por 2-0 ante México por los dieciseisavos de final.

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La UEFA cambia la Ley Prestianni: sólo amarilla

Sin embargo, las informaciones en el Viejo Continente apuntan a que la UEFA descartó aplicar la expulsión directa por Ley Prestianni en sus competencias, tanto en Champions League, Europa League, Conference League y Eurocopa.

Miguel Almirón expulsado en el Paraguay-Turquía por Ley Prestianni implementada por la FIFA en el Mundial 2026: la UEFA no la aplicará en sus competencias.

Eso sí, la UEFA mandató a los árbitros a mostrar tarjeta amarilla a aquellos jugadores que “intenten ocultar comunicación o conversación como un acto de comportamiento antideportivo“.

Cabe recordar que la nueva regla denominada Ley Prestianni nació tras la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni, el jugador del Benfica que en Champions League tuvo actitudes discriminatorias y ofensas racistas contra Vinícius Júnior, del Real Madrid.

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El delantero argentino fue castigado en abril de 2026 con seis partidos (tres efectivos y tres condicionales por comportamiento), tras sus actitudes racistas contra Vinícius en el duelo de ida entre Benfica y Real Madrid, el pasado 17 de febrero, en Portugal.

Resumen:

-La UEFA rechazó la expulsión directa por Ley Prestianni en sus competencias.

-La UEFA mandató tarjeta amarilla por ocultar comunicación como comportamiento antideportivo.

-La Ley Prestianni se denomina así por los actos racistas de Gianluca Prestianni.