Los croatas le empataron a Portugal en el minuto 103, sin embargo, el árbitro noruego Espen Eskås anuló la conquista.

El final de partido más dramático y polémico del Mundial 2026 se dio en la victoria de Portugal sobre Croacia en Toronto, debido al gol anulado al equipo balcánico en los 103 minutos de juego.

Los lusos ganaban por 2-1 con un gol de cabeza de Ramos en los 93′, pero Gvardiol respondió en la última jugada del encuentro, sin embargo, el árbitro noruego Espen Eskås anuló el tanto por posición de adelanto.

El escandinavo invalidó la jugada por adelantamiento de Pasalic, quien terminó siendo clave al dar la asistencia al defensor de Manchester City para que anotara. Los croatas reclamaron que no había offside, así que tuvo que salir la FIFA a explicar lo sucedido.

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La tecnología anuló el gol de Croacia ante Portugal

La polémica jugada tuvo que salir a ser explicada por la FIFA, debido a que la respuesta al gol anulado fue que el delantero Igor Matanovic tocó el balón y dejó adelantado a su compañero.

“Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro del Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del 20 de Croacia, Igor Matanovic, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol”, señaló el ente organizador del Mundial en un comunicado.

Croacia se fue del Mundial. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

“Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”, agregó el escrito.

Así se cierra una de las mayores polémicas del Mundial 2026, que dejó a Portugal en octavos de final y a Croacia eliminado del certamen planetario.

En síntesis

El gol de Ramos en el minuto 93 dio la victoria 2-1 a Portugal.

en el minuto 93 dio la victoria 2-1 a Portugal. El árbitro Espen Eskås anuló el gol del empate de Croacia en Toronto.

anuló el gol del empate de Croacia en Toronto. La FIFA usó la tecnología de balón Trionda para confirmar el fuera de juego.