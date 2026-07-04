El talentoso jugador de 25 años, quien acaba de ser anunciado como incorporación en el Gigante de Bavaria hace tres días, tuvo que salir por un problema físico frente a uno de los anfitriones en la Copa del Mundo.

Ismael Saibari ha sido una de las figuras de Marruecos en el Mundial 2026 y dejó perlas como su golazo ante Brasil en la fase de grupos, pero también la gran decepción de salir apenas inició el duelo frente a Canadá, válido por los octavos de final.

Hace tres días, el Bayern Múnich de Alemania anunció a Saibari como su refuerzo hasta 2031. El Gigante de Bavaria le pagó 55 millones de euros al PSV Eindhoven de Países Bajos para quedarse con su ficha. Pero la suerte no estuvo del lado del talentoso jugador de 25 años.

Apenas en los 22 minutos del primer tiempo en la ronda de 16 mejores equipos de la Copa del Mundo, el marroquí nacido en España sufrió una lesión que lo sacó del partido frente a uno de los anfitriones del certamen. Pese a que intentó seguir, no le fue posible.

Ismael Saibari encara a Moise Bombito en lo poco que alcanzó a jugar frente a Canadá. (Molly Darlington/Getty Images).

La dolencia fue dura para los marroquíes, quienes sufrieron el primer tiempo ante un equipo de Canadá que seguramente los sorprendió. En lugar de Saibari ingresó Soufiane Rahimi, delantero que milita en el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Sí, el mismo equipo que alguna vez tuvo en sus filas a Jorge Valdivia.

Ismael Saibari rodeado de varios compañeros. (Kevin C. Cox/Getty Images).

Ismael Saibari duró apenas 22 minutos en el duelo entre Canadá y Marruecos

Ismael Saibari ha anotado tres goles para Marruecos en el Mundial 2026, pero casi no pudo mostrar su talento frente a Canadá. Todo apenas unos días después de haber sido ratificado como incorporación del equipo más grande y ganador de Alemania. Aunque hubo algo bueno: Rahimi, su reemplazante, anotó el 3-0 definitivo para los africanos.

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“Desde niño sueñas en fichar en un equipo como el Bayern Múnich, tiene un estilo que me acomoda y quiero ganar la mayor cantidad de títulos acá. Vincent Kompany tuvo un papel clave en mi decisión”, manifestó Saibari sobre el DT del cuadro bávaro, aquel otrora defensor central belga que jugó en el Manchester City de Inglaterra.

Ismael Saibari en su presentación por el Bayern Múnich. (Foto: @FCBayernES).

Pero el primer partido que jugó como futbolista del cuadro muniqués tuvo una desafortunada lesión muscular. Eligió el número 34 en el Bayern en honor a Abdelhak Nouri, aquel volante ofensivo neerlandés que pertenecía al Ajax de Amsterdam que sufrió un paro cardíaco en pleno partido y eso terminó con un daño cerebral grave y permanente.

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