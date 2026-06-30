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Mundial 2026

Marruecos a octavo de final: el lazo con Chile y Colo Colo del DT que eliminó a Países Bajos

Mohamed Ouahbi estuvo en Chile como DT de Marruecos, campeón del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional, donde reveló que de Chile se llevaría haber aprendido el nombre de Colo Colo. Hoy está en octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Por Diego Jeria

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El DT de Marruecos en octavos de final del Mundial 2026: En Chile conoció a Colo Colo.
© Getty ImagesEl DT de Marruecos en octavos de final del Mundial 2026: En Chile conoció a Colo Colo.

La selección de Marruecos se metió en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, y fue con sorpresa. Los africanos derrotaron por penales a los Países Bajos (2-3) tras igualar 1-1 hasta la prórroga.

En la dirección técnica de Los Leones del Atlas está Mohamed Ouahbi, nacido en Bélgica y nacionalizado marroquí por sangre. Y el entrenador de 49 años tiene su historia con Chile y Colo Colo.

Ouahbi asumió la selección adulta de Marruecos el pasado 5 de marzo, esto tras coronarse campeón con su selección en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile, a mediados de octubre de 2025.

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Mohamed Ouahbi aprendió a decir Colo Colo en Chile

En medio de los eufóricos festejos por el título conseguido en el Estadio Nacional, Mohamed Ouahbi reveló que se llevaría otra gran lección de Chile: Colo Colo.

Mohamed Ouahbi y Marruecos campeón en la Copa del Mundo de Chile Sub 20. (Foto: Photosport)

Mohamed Ouahbi y Marruecos campeón en la Copa del Mundo de Chile Sub 20. (Foto: Photosport)

Lo que he aprendido acá en Chile es Colo Colo. No es porque elijo, es el primer club que he conocido de Chile: Colo Colo. Su nombre“, manifestó Ouahbi esa jornada en el coliseo de Ñuñoa, recién coronado campeón del mundo con la sub 20 de Marruecos.

Cabe recordar que este pasado lunes Cody Gakpo abrió la cuenta para Países Bajos (71′), pero Issa Diop igualó en la agonía (90’+1). En los penales Teun Koopmeiners y Wout Weghorst anotaron para Países Bajos, pero fallaron Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville.

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En Marruecos fallaron Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi, pero convirtieron Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari. Ahora Marruecos en enfrentará a Canadá el próximo 4 de julio, sabiendo que de ganar su rival será Paraguay o el ganador de Francia-Suecia.

Resumen:

Marruecos a octavos: venció 3-2 en penales a Países Bajos tras igualar 1-1.

Mohamed Ouahbi: DT de Marruecos campeón del Mundial Sub 20 en Chile 2025, se aprendió el nombre de Colo Colo.

4 de julio: próximo partido de Marruecos frente a Canadá por el Mundial.

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