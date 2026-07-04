El cuadro africano estuvo a nada de una celebración histórica. Finalmente, se despiden entre aplausos del mundo del fútbol.

Cabo Verde se despidió con la frente en alto del Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Argentina en los dieciseisavos de final. El humilde elenco africano batalló de igual a igual en el alargue contra la Albiceleste y dejó una imagen de entrega absoluta que conmovió a todo el planeta.

Dentro de esta histórica e inédita campaña del cuadro de África, la figura que se robó todas las miradas a nivel internacional fue Sidny Cabral. El talentoso lateral izquierdo de 23 años protagonizó una jugada de antología que rápidamente se volvió viral, demostrando personalidad de sobra para plantarle cara a los campeones defensores.

El crack del elenco africano hizo una maravillosa obra de arte del defensor. Corría el minuto 103 de la prórroga cuando Cabral eludió la marca de Alexis Mac Allister y sacó un impresionante derechazo que se clavó en el ángulo de Emiliano Dibu Martínez para decretar el 2-2 parcial.

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Un festejo viral antes del adiós definitivo

Aquel golazo desató la locura total en el estadio y regaló uno de los momentos más conmovedores de la cita planetaria. Tras romper las redes trasandinas, el futbolista corrió eufórico hacia las tribunas para fundirse en un apasionado beso con su novia, postal que conmovió de inmediato a los usuarios en las plataformas digitales.

Lamentablemente para las pretensiones de los Tiburones Azules, el sueño de seguir avanzando se esfumó poco después. A los 111′, un infortunado autogol de Diney Borges terminó por sentenciar el definitivo 3-2 a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Pese a quedar fuera de la competencia, el valor de Cabral subió notablemente tras el certamen norteamericano. El zaguero, recientemente transferido al Trabzonspor de Turquía, ratificó su excelente nivel internacional en esta Copa del Mundo. En la fase de grupos también se había destacado marcando con éxito a la estrella española Lamine Yamal.

A Argentina le costó ante Cabo Verde | Getty Images

Tras la eliminación, el video que se hizo viral fue el del jugador caboverdiano lamentándose con su familia. Su propio hijo fue a consolarlo, tras la eliminación ante Argentina.

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En resumen…

Cabo Verde quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 en el tiempo de alargue ante Argentina en dieciseisavos de final.

quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 en el tiempo de alargue ante Argentina en dieciseisavos de final. El lateral izquierdo Sidny Cabral anotó un golazo al ángulo ante Emiliano “Dibu” Martínez y lo celebró con un apasionado beso con su novia que se volvió viral.

anotó un golazo al ángulo ante Emiliano “Dibu” Martínez y lo celebró con un apasionado beso con su novia que se volvió viral. Un autogol de Diney Borges en el minuto 111 le dio el triunfo definitivo a la selección dirigida por Lionel Scaloni.