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Mundial 2026

Cabo Verde tiene emotivo recibimiento tras hacer historia en el Mundial 2026

El plantel de los "Tiburones Azules" llegó hasta su capital Praia, donde los hinchas llegaron para agradecerles por su campaña en Norteamérica.

Por Alfonso Zúñiga

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Cabo Verde hizo historia en su primera participación en Mundiales.
© Getty ImagesCabo Verde hizo historia en su primera participación en Mundiales.

No caben dudas de que Cabo Verde es el equipo sensación del Mundial 2026. En su histórica primera participación en citas planetarias le empató a España, eliminó a Uruguay y “murió de pie” ante Argentina en el mejor partido del torneo.

Para la memoria colectiva quedarán las actuaciones de su veterano arquero Vozinha con 40 años y el mejor gol de esta Copa del Mundo, cortesía del lateral izquierdo Sidney Lopes Cabral. Un equipo que entró a los libros dorados del certamen.

Por todo lo anterior, se esperaba en Cabo Verde un recibimiento emocionante para el plantel que representó a esta isla africana. Estuvieron a la altura. Desde su arribo a la capital Praia, los hinchas aplaudieron y agradecieron lo hecho en el Mundial 2026.

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En las redes sociales de la Federación de este país se mostró el aterrizaje del vuelo que traía al equipo, y se apreciaba la gran cantidad de autos con fanáticos que esperaban la llegada de los nuevos héroes nacionales.

Hasta los funcionarios del terminal aéreo hacían reverencias al plantel de Cabo Verde agradeciéndoles por lo hecho en el Mundial. Todo esto, ante una multitud de personas afuera del lugar que con banderas esperaban saludar a los jugadores.

Cuando los futbolistas bajaron del avión, la gente en el aeropuerto los ovacionó y se dieron el tiempo de conversar con la prensa local reviviendo la inolvidable experiencia que les dejó su debut absoluto en copas del mundo. Una completa locura.

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En síntesis

  • Cabo Verde brilló en el Mundial 2026 al empatar con España, eliminar a Uruguay y caer ante Argentina.
  • El arquero Vozinha y Sidney Lopes Cabral, autor del mejor gol del torneo, fueron las grandes figuras.
  • Los jugadores recibieron una emocionante bienvenida como héroes nacionales a su regreso a Praia.
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