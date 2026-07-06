“Es sospechoso”: La férrea defensa al árbitro que Donald Trump cuestionó por sus cobros en el Mundial

El juez brasileño Raphael Claus está en el ojo del huracán por la tarjeta roja sobra Balogun

Una polémica de palabras mayores se registra en el Mundial 2026. Esto por el perdonazo a Folarin Balogun, y que contó con la intervención directa de Donald Trump. Por lo que podrá jugar este lunes ante Bélgica.

El delantero vio la roja por un fuerte planchazo sobre Tarik Muharemovic. Lo que ocurrió en el partido por dieciseisavos donde Estados Unidos superó a Bosnia-Herzegovina. El tema es que la sanción de Raphael Claus no cayó nada de bien en el mandatario.

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A tal punto que confesó que llamó directamente a Gianni Infantino para cambiar el cobro. “Se enredaron”, indicó, y finalmente el Presidente de la FIFA exigió la revisión. Lo que finalmente terminó con el ariete del Monaco con permiso para jugar este lunes.

Pero fiel a su estilo, Trump no se quedó contento con cambiar el reglamento disciplinario en pleno Mundial. Además aprovechó de apuntar al juez Raphael Claus por su cometido. A tal punto que dudo de su efectividad en el cargo y, al igual que Bombo Fica, lo calificó de “sospechoso” por su historial.

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“Eso no fue una falta. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial. Tomó una decisión que nadie podía creer”, aseguró Trump, quien además dijo no conocer que los jugadores que recibían tarjeta roja debían pagar con el siguiente partido.

Tras críticas de Donald Trump: El respaldo a Raphael Claus

El nombre de Raphael Claus de inmediato se volvió uno de los más buscados en todo el planeta. El árbitro es uno de los más respetados en el continente, con más de 18 años de experiencia.

La jugada que marcó a Raphael Claus: tras la roja a Balogun, intervino Trump y lo acusó de “cobros sospechoso” (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

En este 2026 ya dirigió el duelo por Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Palestino, y que terminó con los árabes como vencedores. También dijo presente en el empate entre Coquimbo Unido y Nacional por Copa Libertadores. En 2024 estuvo a cargo del partido entre Colo Colo y River Plate que terminó con batalla entre Paulo Díaz y Maxi Falcón.

Pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) fue más allá y defendió tajantemente a su representante den el Mundial. “Es reconocido mundialmente como uno de los mejores”, recalcaron.

“A lo largo de toda su trayectoria no hay ningún elemento que lo desacredite o que genere algún tipo de sospecha”, enfatizaron. El tema es que con los dichos de Trump ya empañó el cometido del juez. Incluso no se descarta que no vuelva a dirigir en la recta final del Mundial.