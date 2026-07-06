Estados Unidos y Bélgica se juegan un cupo en los cuartos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos y Bélgica cerrarán este lunes la jornada de octavos de final del Mundial 2026, en un partido que será clave para definir a otra selección que seguirá entre las ocho mejores del mundo.

Los anfitriones buscarán aprovechar la localía para seguir avanzando, mientras que los europeos llegan con confianza tras dejar en el camino a Senegal por 3-2.

EE.UU dejó en el camino a Bosnia y busca avanzar a octavos de final – Getty

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica?

Estados Unidos enfrenta a Bélgica este lunes 6 de julio, desde las 20:00 hrs de Chile , en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos, por los octavos de final de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…