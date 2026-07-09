Francia superó a Paraguay con un penal de Kylian Mbappé y ahora va por Marruecos.

Con los cuartos de final ya definidos: Francia y Marruecos serán encargados de abrir los fuegos, enfrentándose este jueves para quedar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Los marroquíes llegan con ánimo, tras eliminar con autoridad a uno de los países anfitriones gracias a Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi. Mientras que Francia superó a Paraguay, avanzando con un penal de Kylian Mbappé, quien alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo.

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Mbappé puso el 1-0 para Francia vs. Paraguay.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos?

Francia enfrenta a Marruecos este jueves 9 de julio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Gillette Stadium, de Boston, por los cuartos de final de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Programación cuartos de final Mundial 2026

Jueves 9 de julio – Francia vs. Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos.

– 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos. Viernes 10 de julio – España vs. Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.

– 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Noruega vs. Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

– 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…