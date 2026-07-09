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Mundial 2026

Francia vs. Marruecos: El único canal para ver EN VIVO y por TV el Mundial 2026 con Mbappé

Francia superó a Paraguay con un penal de Kylian Mbappé y ahora va por Marruecos.

Por Franccesca Arnechino

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Francia y Marruecos protagonizan el primer cruce de cuartos de final para seguir avanzando al título mundial.
© GeminiFrancia y Marruecos protagonizan el primer cruce de cuartos de final para seguir avanzando al título mundial.

Con los cuartos de final ya definidos: Francia y Marruecos serán encargados de abrir los fuegos, enfrentándose este jueves para quedar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Los marroquíes llegan con ánimo, tras eliminar con autoridad a uno de los países anfitriones gracias a Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi. Mientras que Francia superó a Paraguay, avanzando con un penal de Kylian Mbappé, quien alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo.

En Jugabet un triunfo de los Galos paga 1.66 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 16.600. El empate paga 4.03 y la victoria de Marruecos 6.40.

Mbappé puso el 1-0 para Francia vs. Paraguay.

Mbappé puso el 1-0 para Francia vs. Paraguay.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos?

Francia enfrenta a Marruecoseste jueves 9 de julio, desde las 16:00 hrs de Chile, en el Gillette Stadium, de Boston, por los cuartos de final de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Programación cuartos de final Mundial 2026

  • Jueves 9 de julio – Francia vs. Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos.
  • Viernes 10 de julio – España vs. Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.
  • Sábado 11 de julio – Noruega vs. Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.
  • Sábado 11 de julio – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

  • Francia vs. Marruecos jugarán por cuartos de final este jueves 9 de julio.
  • El partido comenzará a las 16:00 horas de Chile en el Gillette Stadium, de Boston.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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