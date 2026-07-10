Este prometedor volante de 18 años llegó a ser capitán de Les Bleus en la categoría Sub 21, pero escogió representar al cuadro africano a nivel adulto. Reafirmó su compromiso y admitió que no se arrepiente.

Francia eliminó sin muchos contratiempos a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. A los galos no les generó ningún inconveniente que la estrella del equipo, Kylian Mbappé, fallara un penal. Bah, en rigor se lo atajó el buen arquero Yassine Bounou, más conocido como Bono.

Luego de eso, Mbappé le anotó un golazo al portero, un reconocido fanático de River Plate de Argentina por más increíble que parezca. Y Ousmane Dembélé anotó el 2-0 del triunfo de Les Bleus. En el cuadro africano hubo un futbolista de 18 años que vivió un día especial.

Se trata de Ayyoub Bouaddi, quien hasta hace tres meses todavía formaba parte de la selección francesa Sub 21. De hecho, en marzo fue titular en las victorias ante Islandia y Luxemburgo. Y llegó hasta a ser capitán del combinado galo. Pero a nivel adulto, optó por representar a Marruecos.

Ayyoub Bouaddi en acción por la Sub 21 de Francia. (Federico Pestellini/Eurasia Sport Images/Getty Images).

Tanto su madre como su padre son marroquíes y eso lo llevó a representar al elenco africano, donde ya suma ocho partidos en el combinado adulto. Dejó actuaciones de alto nivel en la Copa del Mundo, como en aquel partido que igualaron 1-1 frente a Brasil en el inicio de la fase grupal.

Ayyoub Bouaddi en acción ante las marcas de Raphinha y de Lucas Paquetá. (Kevin C. Cox/Getty Images).

Eso sí, el mediocampista del Lille francés casi no apareció en el duelo contra su país natal. Cayó en prácticamente todos los duelos físicos contra Manu Kone, el portentoso mediocampista que juega en la AS Roma de Italia y se ha erigido como un bastión del equipo adiestrado por Didier Deschamps.

Manu Kone se impuso en el mediocampo ante Marruecos. (Alex Slitz/Getty Images).

ver también DT de Francia cuenta cómo está Kylian Mbappé ante la polémica: “Es un chico muy fuerte”

Ayyoub Bouaddi reafirma su amor por Marruecos tras perder ante Francia en el Mundial 2026

Seguramente los bonos de Ayyoub Bouaddi crecieron mucho al cabo del Mundial 2026, que ya terminó para Marruecos luego de perder sin apelaciones ante Francia, una de las favoritas a alzar el título. Después del partido, el promisorio centrocampista de 18 años sacó la voz.

“Estamos tristes, decepcionados y frustrados. Queríamos ganar. Lo dimos todo, pero es así. Estábamos frente a una gran selección de Francia”, apuntó Bouaddi, quien jugó 10 partidos por Les Bleus menores de 21 años antes de elegir jugar para Marruecos.

Ayyoub Bouaddi en acción ante Francia. (Lars Baron/Getty Images).

Un tema que también salió en esa rueda de prensa. “No hay ningún arrepentimiento por eso. Estoy muy orgulloso de haber elegido Marruecos. Siempre dije que fue una elección del corazón”, aseguró Bouaddi por el vínculo familiar que tiene con la nación africana.

También se animó a graficar por dónde pasó la clave de la derrota. “En la recuperación de la pelota quizás pudimos hacerlo mejor, con más frescura. Pero también eso es parte del fútbol. Cuando uno corre mucho se cansa y a veces le falta un poco de energía”, sentenció Bouaddi, nacido en Senlis, Francia. Y seguramente un puntal marroquí por varias temporadas más.

ver también Pelea entre dos periodistas en plena conferencia de Marruecos: así reaccionó Brahim Díaz

Revisa el compacto del triunfo de Francia vs Marruecos en los cuartos de final