El Gigante de Bavaria desembolsará una fortuna por un futbolista de 25 años que le significará una inversión de réditos extremos al PSV Eindhoven, que en su minuto gastó apenas 450 mil euros por él.

El Bayern Múnich de Alemania estuvo muy atento al partido que Marruecos le empató a Brasil en el inicio del Grupo C en el Mundial 2026. Sobre todo por el autor del golazo que puso en ventaja transitoriamente al cuadro africano. Ese globito que dejó parado a Alisson Becker.

Y desató un incrédulo festejo marroquí, cuadro que le generó muchísimos problemas al Scratch en el estreno mundialero. Se trata de Ismael Saibari, volante ofensivo de 25 años que dará un gran salto en su carrera una vez que termine la participación de su país en el torneo.

Así lo informó el periodista Fabrizio Romano, una eminencia en el reporteo de traspasos. “El acuerdo está hecho”, apuntó el comunicador italiano en sus cuentas oficiales, donde dio varios detalles en torno al arribo de Saibari al Gigante de Bavaria.

La exquisita definición de Ismael Saibari ante Brasil. (Dan Mullan/Getty Images).

“55 millones de euros de traspaso al PSV Eindhoven”, marcó Romano en torno al desembolso de dinero que hará el cuadro teutón por este talentoso jugador nacido en España que también tiene la nacionalidad belga. De hecho, el reportero y muchas veces portador de agentes dio más detalles de esta movida.

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“Los exámenes médicos serán en Estados Unidos y luego de eso, se hará oficial el fichaje”, culminó Fabrizio Romano, siempre en la exred social del pajarito. Así las cosas, el elenco de Alemania invertirá una fortuna por Saibari, quien tenía contrato en el PSV de Países Bajos hasta el 30 de junio de 2029.

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La carrera de Ismael Saibari: de brillar con Marruecos vs Brasil a cerrar su llegada a Bayern Múnich

Este jugador se mostró ante el mundo entero con esa definición exquisita que puso en ventaja a Marruecos frente a Brasil y continúa con el brillo con luz propia, toda vez que se confirmó su traspaso al Bayern Múnich de Alemania. En julio de 2022, Ismael Saibari arribó al PSV Eindhoven.

Lo hizo desde el equipo Sub 21 del KRC Genk de Bélgica por apenas 450 mil euros, según el reporte de Transfermarkt. Un fichaje de rentabilidad extrema que hizo uno de los equipos más grandes del balompié neerlandés. Saibari también pasó por las inferiores del KV Mechelen.

Ismael Saibari festeja uno de sus goles en el PSV Eindhoven. (Alex Bierens de Haan/Getty Images).

Y se sumará al Gigante de Bavaria tras haber disputado 142 partidos en los rojiblancos. Allí anotó 42 goles y regaló 29 asistencias, además de mostrar una técnica de alta calidad que llamó la atención de la directiva del Bayern. Muy pronto estará a las órdenes del DT belga Vincent Kompany.

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Así va la tabla de posiciones en el Grupo C del Mundial 2026

Escocia lidera el Grupo C del Mundial 2026 al cabo de una fecha. Marruecos y Brasil suman un punto, mientras que Haití no tiene unidades.