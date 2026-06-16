La leyenda del fútbol paraguayo recordó con nostalgia al entrenador chileno con quien compartió en el Málaga. "Es un referente para nosotros en Sudamérica", afirmó.

En momentos donde se mantiene la interrogante de si el técnico Manuel Pellegrini asumirá la banca de la Selección Chilena, en pleno desarrollo del Mundial 2026 recibe sendos elogios por parte de leyendas del fútbol sudamericano.

Uno de los que tomó la palabra fue el ex goleador paraguayo Roque Santa Cruz, quien fue dirigido por el “Ingeniero” durante su paso por el Málaga en la temporada 2012-13 y que en diálogo con Kenotrotamundos Skechers Fútbol no escatimó en alabarlo.

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El tributo a Pellegrini de Roque Santa Cruz

“Es un crack, es un gran entrenador. Casi te digo que, que casi un amigo después de haber compartido con él, una persona fantástica“, fue lo primero que señaló el otrora goleador que hoy analiza el Mundial 2026 para la cadena estadounidense Telemundo.

Pero no quedó allí Santa Cruz, pues puso a Pellegrini en un pedestal al señalar que “es uno de los entrenadores sudamericanos que ha hecho historia en Europa, así que es un gran referente de la dirección técnica para nosotros“.

Su preocupación por el presente de La Roja

A propósito de Pellegrini y su opción de asumir en la Selección, se le pidió al ídolo guaraní su diagnóstico sobre el presente de nuestro país, donde reconoció que su ausencia del Mundial “fue menos sorpresa que la eliminatoria anterior“.

“Desde un principio como que ya se le ha notado que le costaba más competir en Sudamérica, no encuentra el recambio y desde un comienzo en las eliminatorias fue uno de los que, a priori, había que empujar para abajo y así encontrar nosotros (como Paraguay) la clasificación”, sentencia Santa Cruz.

En síntesis