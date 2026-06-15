La federación del equipo africano decidió sacar del cargo al estratega, luego del feo estreno ante los suecos en la Copa del Mundo.

Un domingo de goleadas nos regaló el Mundial de 2026, donde una de las grandes presentaciones la entregó Suecia, que le pasó por encima a Túnez en el Grupo F.

El elenco tunecino mostró muchas falencias en defensa, mientras que los suecos estuvieron finos en la puerta rival, por lo que se impusieron por un claro 5-1 en Monterrey.

Los africanos perdieron ante uno de sus rivales directos y quedaron casi eliminados tras el primer encuentro, ya que ahora les resta jugar ante Japón y Países Bajos, que demostraron que están a otro nivel y empataron 2-2.

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Túnez despide a Sabri Lamouchi tras papelón en el Mundial

La fea derrota de Túnez trajo consecuencias, debido a que medios tunecinos informan que el entrenador Sabri Lamouchi fue despedido inmediatamente luego de la derrota por goleada ante los suecos.

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La información fue difundida por el relator y periodista de ESPN Fernando Palomo, quien da cuenta de la apresurada medida del conjunto africano, que aún le restan dos partidos en la fase de grupos.

Túnez sufrió ante Suecia en el Mundial. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

“Túnez no pierde tiempo. Sabri Lamouchi es destituido después de caer goleado ante Suecia en el debut“, indicó el comunicador salvadoreño.

Luego, Palomo recordó que no es la primera vez que ocurre: “en 1998 Túnez hizo lo mismo con Henryk Kasperczak tras perder los dos primeros partidos”.

El próximo partido de Túnez en el Mundial 2026 será el próximo domingo 21 de junio, cuando se mida ante Japón desde las 00:00 horas de Chile.

En síntesis

Suecia goleó 5-1 a Túnez en Monterrey por el Grupo F del Mundial 2026.

a Túnez en Monterrey por el Grupo F del Mundial 2026. El entrenador Sabri Lamouchi fue despedido de la selección de Túnez tras la derrota.

fue despedido de la selección de Túnez tras la derrota. Túnez enfrentará a Japón el domingo 21 de junio por la fase de grupos.

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La tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026