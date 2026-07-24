Juan Luis González señala que toda la semana ha tenido cortado el suministro de agua potable y está preocupado por gente que está aislada.

La catástrofe con la que la naturaleza azotó a la región de Coquimbo afectó a Juan Luis González, ex defensor que se formó en La Serena y donde actualmente está trabajando.

Campeón tres veces con Cobreloa y una con Everton, señala a Redgol que se viven momentos difíciles en la zona debido al desastre natural.

“Vivo en La Serena y han sido días complicadísimos. Me acordaba del 96-97, cuando cayó agua, pero no fue tanto como ahora. En Serena no cae tanta, la que llovió es para 3 o 4 años”, relata.

Lo más difícil ha sido la suspensión del suministro de agua potable. “Llevo cuatro días sin agua, así que como algunos profes tienen he ido a buscar a su casa o he hecho filas de dos horas y media para tener algo”, relata.

“Yo vivo en Balmaceda, paradero 9, un buen sector, pero fue demasiado lo que llovió. Vivo en la Villa San Isidro y casi me entra agua a la casa, me llegaba un poco más abajo de la rodilla”, detalla.

Limache González (a l derecha de la foto) trabaja en La Serena actualmente

Limache González pide más ayuda para La Serena

También señala que el estadio de la ciudad no será fácil ponerlo operativo. “Estaba llena de agua la cancha de La Portada, no estamos adaptados para tanta agua, como sucede en el sur”, señala.

“Piensen que en las quebradas se llevaron las casas, se perdieron vidas. Complicado todo en la IV Región”, manifiesta el popular Limache.

Difícil panorama en la región de Coquimbo

Además piensa que el Gobierno debió atender de mejor manera las solicitudes de la población. “De a poco llega ayuda, pero más encima vino para acá el Presidente y dijo que no estábamos en zona de catástrofe, imagínate cómo van a decir eso”, explica, aunque en rigor José Antonio Kastsí decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para Coquimbo y la Provincia de Huasco.

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“Está complicada la situación, a muchos no les ha llegado ayuda, están aislados aún, cerca del Valle o de Andacollo. Al menos donde vivo yo no tengo grandes problemas, salvo por el agua”, cuenta González.