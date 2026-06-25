Países Bajos busca asegurar el primer lugar del Grupo F ante Túnez, que se juega las últimas opciones de clasificar.

Países Bajos y Túnez se enfrentan este jueves por la última fecha del Grupo F en el Mundial 2026, con panoramas muy distintos. Los europeos llegan sólidos tras empatar con Japón y golear 5-1 a Suecia, que lo dejaron muy cerca de asegurar el liderato del grupo.

Los africanos viven una realidad diferente, tras sufrir derrotas ante Suecia y Japón, esta última por 4-0, por lo que están obligados a dar la sorpresa para mantener opciones de avanzar en el torneo.

Países Bajos goleó 5-1 a Suecia y se juega hoy la clasificación – Getty

¿Dónde ver Túnez vs. Países Bajos?

Túnez se enfrenta a Países Bajos este jueves 25 de junio, desde las 19:00 hrs de Chile , en el Estadio Kansas City, Estados Unidos, por el grupo F de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo F del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

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En resumen…